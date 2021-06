Mumbai Weather Updates: मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी

मुंबई में आज भी सुबह से बारिश हो रही है. कुर्ला, सायन, चेम्बूर, अंधेरी में तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मानसून की पहली ही बारिश में मुंबई के बुर हाल हो गए थे. आज भी कई इलाकों में जल जमाव की आशंका जताई जा रही है.

मुंबई में बारिश के बीच हाईटाइड का भी अलर्ट है. शुक्रवार दोपहर 12 बजकर 54 मिनट पर मुंबई में हाई टाइड के आने की संभावना है. उस वक्त समुद्र में करीब साढ़े 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं.

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के अनुमान के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 15 दलों को विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है. एनडीआरएफ के महानिदेशक एस एन प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि 4 दलों को रत्नागिरी, 2-2 दलों को मुंबई, सिंधुदुर्ग, पालघर, रायगढ़ और ठाणे में तथा एक दल को कुर्ला में तैनात किया गया है.

बुधवार से शुरू हुई बारिश अभी तक जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के कोलाब में 23.4 मिलीमीटर और सांताक्रूज में 107.4 मिलीमीटर बारिश हुई है.

