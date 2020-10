गृह मंत्रालय ने जारी की UAPA के तहत 18 आतंकियों की लिस्ट, छोटा शकील-टाइगर मेमन का नाम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए एक नई लिस्ट जारी की है. UAPA एक्ट के तहत गृह मंत्रालय ने 18 आतंकियों की लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कई साथियों का भी नाम शामिल है. छोटा शकील, टाइगर मेमन जिनका 1993 मुंबई ब्लास्ट में हाथ था, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है.



केंद्र सरकार ने पिछले साल UAPA एक्ट में बदलाव किया था, जिसके तहत अब भारत में किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जाता है. पहले सिर्फ संगठन को ही आतंकी घोषित किया जाता था.



1. साजिद मीर (LeT)

2. युसूफ भट्ट (LeT)

3. अब्दुर रहमान मक्की (LeT)

4. शाहीद महमूद (LeT)

5. फरहातुल्लाह गोरी

6. अब्दुल रऊफ असगर

7. इब्राहिम अतहर

8. युसूफ अजहर

9. शाहीद लतीफ

10. मोहम्मद युसूफ शाह (हिजबुल मुजाहिद्दीन)

11. गुलाम नबी खान (हिजबुल मुजाहिद्दीन)

12. जफर हुसैन भट्ट

13. रियाज इस्माइल

14. मोहम्मद इकबाल

15. छोटा शकील

16. मोहम्मद अनीस

17. टाइगर मेमन

18. जावेद चिकना

Eighteen more individuals declared as terrorists under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967



Press release - https://t.co/hpwzGhT5xI — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) October 27, 2020



गृह मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के संकल्प को दोहराया है. इसी कानून के तहत पहले भारत ने सितंबर 2019 में चार आतंकियों को और फिर जुलाई 2020 में नौ आतंकियों को नामित किया था. अब इनमें कुछ और नाम जोड़े गए हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले की लिस्ट में UAPA के तहत भारत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर चुका है.