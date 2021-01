गृहमंत्री अमित शाह ने ट्रॉमा सेंटर में की पुलिसकर्मियों से मुलाकात, 26 जनवरी पर हुई हिंसा में हुए थे घायल

गृहमंत्री अमित शाह गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों का हालचाल पूछने बृहस्पतिवार को दिल्ली के सिविल लाइन स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे.

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिस अधिकारी और जवानों को सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर समेत दिल्ली के कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

दोपहर 12 बजे के करीब पहुंचे अस्पताल

गृहमंत्री अमित शाह करीब 12 बजे सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. वहां पर घायलों के साथ मुलाकात करने के बाद शाह तीरथ राम अस्पताल के लिए रवाना हो गए.

Meeting the injured Delhi Police personnel. We are proud of their courage and bravery. https://t.co/7ooTwEf06x