scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या, हिंदू समुदाय ने कैनबरा में हाई कमीशन को सौंपा ज्ञापन

कैनबरा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि दल ने बांग्लादेश हाई कमिशन को दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या पर ज्ञापन सौंपा. दीपू, जो बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक मजदूर थे, पर भीड़ ने धार्मिक अपमान के झूठे आरोप लगाकर हमला किया और उनकी हत्या कर दी. पुलिस जांच में आरोपों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला.

Advertisement
X
दीपू चंद्र दास की हत्या पर कैनबरा में हिंदू समुदाय ने दिया ज्ञापन
दीपू चंद्र दास की हत्या पर कैनबरा में हिंदू समुदाय ने दिया ज्ञापन

कैनबरा में आज हिंदू समुदाय के एक प्रतिनिधि दल ने बांग्लादेश हाई कमिशन का दौरा किया और दिपु चंद्र दास की निर्मम हत्या पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन सौंपा. ये ज्ञापन जन गणराज्य बांग्लादेश के माननीय चीफ एडवाइजर के नाम था.

प्रतिनिधि दल ने मुद्दों को संक्षेप और प्रभावी ढंग से हाई कमिशन के मंत्री चार्जे र्डि अफेयर्स को पेश किया. उन्होंने इस मामले में सहानुभूति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि हाई कमिश्नर के लौटने के बाद ज्ञापन पर चर्चा की जाएगी और उचित कदम उठाए जाएंगे. इस पहल को सफल बनाने में योगदान देने वाले सिडनी से आए लोगों और कैनबरा में जुड़े सभी लोगों का प्रतिनिधि दल ने धन्यवाद किया.

प्रतिनिधि दल ने कहा कि हमें मिलकर अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए और इस तरह के अमानवीय कृत्यों के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh Violence
बांग्लादेश में अखबारों के जलते दफ्तरों को चुपचाप देखती रही पुलिस! अधिकारी अब दे रहे ऐसी सफाई
Dhaka
क्या बांग्लादेश की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ISI–हाफिज सईद का खतरनाक ब्लूप्रिंट बेनकाब
Protests against alleged atrocities on Hindus in Bangladesh
बांग्लादेश हाईकमीशन की तरफ ह‍िंदू संगठनाें का कूच, पुल‍िस से हुई झड़प
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान.
भारत में कट्टरपंथ का रिएक्शन हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले: दिग्विजय
Protests at Bangladesh high commission in Delhi over alleged atrocities on Hindus
हिंदुओं पर जुल्म पर आक्रोश, जम्मू में यूनुस की फोटो पर जूतों की माला

दीपू चंद्र दास : कौन थे और क्या हुआ था

दीपू चंद्र दास 25–27 वर्ष के एक हिंदू युवा थे जो बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते थे. 18 दिसंबर, 2025 की शाम को भीड़ ने उन पर ईशनिंदा (धार्मिक अपमान) का आरोप लगाया. आरोप के बाद भीड़ ने उन्हें जोरदार पीटा और बाद में उनका शव सड़क के किनारे फांसी पर लटकाकर जला दिया. पुलिस और रैप‍िड एक्शन बटाल‍ियन (RAB) की जांच में ये पता चला कि दीपू पर लगे धार्मिक अपमान के आरोप के पिछे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, और उसके बारे में कोई भी व्यक्ति सीधे ये साबित नहीं कर सका कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा या किया था.

Advertisement

कई रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि फैक्ट्री के कुछ सहकर्मियों ने दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया और घटना के दौरान पुलिस को बुलाने में भी देरी हुई. बांग्लादेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 10–12 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इस हत्या का शक है. इस घटना ने बांग्लादेश और भारत में व्यापक आक्रोश पैदा किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement