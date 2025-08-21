scorecardresearch
 

Weather Alert: मुंबई के बाद अब ये राज्य हुआ बारिश से बेहाल, आज भी 9 जिलों में रेड अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Today: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा हो सकती है.

A commuter crosses a road during rain, in Mumbai (PTI Photo)
A commuter crosses a road during rain, in Mumbai (PTI Photo)

देश में बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है. अभी सबसे बुरा हाल गुजरात में हैं. जहां लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं. मौसम विभाग ने आज भी द्नारका समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. गुजरात में जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं. आलम ये है कि पूरे शहर सैलाब में तबाही है.

बारिश और बाढ़ से गुजरात में तबाही

बारिश और बाढ़ से गुजरात के जूनागढ़ में तबाही मची हुई है. आसमानी आफत से जिधर देखो उधर पानी-पानी और सिर्फ पानी है. शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी, वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई हैं. जूनागढ़ के मेंदरडा के बाद केशोद ओर मानावदर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है. 

पानी में समाए गांव के गांव

यहां गांव के गांव पानी में समा गए हैं. राहत और बचाव में जुटी टीमें घरों में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाल रही है. अबतक यहां 40 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है. सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंसी हैं. बस स्टैंड पर खड़ी कई बसें भी कई फीट पानी में डूबी हैं.  गुजरात के भावनगर, अमरेली, द्वारका में भी जमकर बारिश हो रही है. सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है. अलग अलग शहरों से डराने वाली तस्वीरें भी आई हैं. कहीं शेर पानी में फंसा दिखा तो कहीं कार बहती दिखी.

इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट

यहां आज भी भयंकर बारिश का अलर्ट है. स्काईमेट के मुताबिक, आज दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है. कोकण व गोवा तथा मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें हो सकती हैं. छत्तीसगढ़, विदर्भ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है.

पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा हो सकती है. तमिलनाडु, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है. 

