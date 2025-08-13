scorecardresearch
 

'हर घर तिरंगा' में उमड़ा देशभक्ति का जज्बा, गृह मंत्री अमित शाह से CM योगी तक इन नेताओं ने फहराया तिरंगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई थी, ताकि लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर लाकर स्वतंत्रता दिवस पर फहराएं. इस अभियान का उद्देश्य हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

बुधवार को लखनऊ में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 'तिरंगा यात्रा' निकाली गई. (Photo- PTI)
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा फहराया. उन्होंने एक्स पर लिखा- आज #HarGharTiranga अभियान के तहत मैंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान आज एक जन-आंदोलन बन चुका है, जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोता है और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है. यह दर्शाता है कि 140 करोड़ देशवासी उस स्वतंत्र भारत को विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्पित हैं, जिसका सपना असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से देखा था.

अमित शाह ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई थी, ताकि लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर लाकर स्वतंत्रता दिवस पर फहराएं. इस अभियान का उद्देश्य हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि इस सोच के पीछे यह विचार है कि अब तक लोगों का तिरंगे से रिश्ता औपचारिक और संस्थागत रहा है, लेकिन इसे व्यक्तिगत और आत्मीय बनाने की जरूरत है.

तिरंगा यात्रा

मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा- हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की शान और सम्मान है. लाखों लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर किए. आइए, हम भी पूरे उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मनाएं और अपने घर पर तिरंगा फहराएं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया. केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए ध्वज फहराया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया. उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा- यह तिरंगा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता है. यह तिरंगा भारत की शान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है, जिसे हर भारतीय के घर पर फहरना चाहिए. ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी सेना की वीरता और भारत की शक्ति को देखा है.

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित आवास पर ध्वज फहराया. दिल्ली में जनकपुरी स्थित दक्षिण-पश्चिम जिले में दिल्ली मंत्री आशीष सूद और बीजेपी सांसद कमलजीत सेहरावत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई.

जम्मू-कश्मीर के डोडा में जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए. ओडिशा के संबलपुर में जिला प्रशासन, सीआरपीएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली.

झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए. इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह मौजूद रहे. कांग्रेस द्वारा 14 अगस्त को ‘फ्रीडम नाइट लाइट मार्च’ निकाले जाने की खबर पर मरांडी ने कहा- राहुल गांधी पिछले 11 वर्षों में बेकार हो गए हैं. जनता उन्हें नकार चुकी है, वे अब काम की तलाश में हैं.
 

