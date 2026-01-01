scorecardresearch
 
Happy New Year 2026 Wishes: नए साल पर अपनों को भेजिए ये शुभ संदेश, खास अंदाज में दीजिए शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: नया साल का पल खुशियों और उमंगों से भरा होता है. आप इस मौके पर शुभकामनाएं शेयर करके दिन को खास बना सकते हैं. इस अवसर पर अपने परिवार और दोस्तों को भेजे गए प्यारे संदेश उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. आइए प्यारे-प्यारे न्यू ईयर मैसेज शेयर करके साल का पहला दिन स्पेशल बनाते हैं.

नए साल पर ये प्यारे शुभकामना संदेश शेयर कीजिए. (Photo: GettyImages)
> भगवान दूर करे हर कष्ट आपके,
धन से भरे रहे आपके दोनों हाथ.
खुशियां आपके कदम चूमे,
तरक्की हो आपकी दिन रात.
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

 

> सदा दूर रहो आप गम की परछाइयों से,
सामना न हो कभी आपका तन्हाइयों से,
हर अरमान, हर ख्वाब पूरा हो आपका
यही दुआ है दिल की गहराइयों से
नए साल की बधाई

> भुला दो बीता हुआ कल,
दिल में बसाओ आने वाला कल,
हंसो और हंसाओ हर पल,
हैप्पी न्यू ईयर 2026

 

> नया साल आए बनकर उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
आप पर मेहरबान रहे ऊपरवाला
यही दुआ करता करे हर चाहनेवाला
Happy New Year 2026

> नया साल आया है,
खुशियां लाया बेशुमार.
हंसते रहो, मस्त रहो 
हैप्पी न्यू ईयर बार-बार
नव वर्ष की शुभकामनाएं

 

> नए साल में जो तू चाहे तेरा हो,
दिन खूबसूरत और राते रोशन हो,
नया साल तेरा पुराने साल से सुनहरा हो,
तुझे ये नया साल मुबारक हो.
Happy New Year 2026

