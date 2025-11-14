scorecardresearch
 

Children's Day पर इन मैसेज के जरिए दीजिए बाल दिवस की शुभकामनाएं

Children's Day Wishes 2025: 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. चाचा नेहरू बच्चों के प्रति खास लगाव रखते थे, उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के तौर पर जाना जाता है. आइए इस खास मौके पर कुछ संदेंशों के जरिए बाल दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Happy Children's Day Wishes 2025 (Photo: AI-Generated)
- दुनिया का सबसे सच्चा समय
दुनिया का सबसे अच्छा दिन
दुनिया का सबसे हसीन पल
सिर्फ बचपन ही होता है
Happy Children’s Day

 

- वो बचपन का जमाना था
खुशियों का खजाना था
चांद पर जाने की चाहत थी
और दिल तितली का दीवाना था
बाल दिवस की शुभकामनाएं

 

- आज का दिन है बच्चों का,
कोमल मन का और कच्ची कलियों का,
मन के सच्चे यह प्यारे बच्चे,
चाचा नेहरू को है प्यारे बच्चे
Happy Children's Day 2025

 

- बचपन ऐसा है खजाना
आता है न जो दोबारा
मुश्किल है इसको भुलाना
वो खेलना, कूदना और खाना
मौज मस्ती मनाना
बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

 

- सबके मन को भाते चाचा नेहरू,
बच्चों को हंसाते चाचा नेहरू,
दिल में भरा अनोखा प्यार,
करते वो बच्चों को प्यार बेशुमार
बाल दिवस की शुभकामनाएं

