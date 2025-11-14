Children's Day पर इन मैसेज के जरिए दीजिए बाल दिवस की शुभकामनाएं

- दुनिया का सबसे सच्चा समय
दुनिया का सबसे अच्छा दिन
दुनिया का सबसे हसीन पल
सिर्फ बचपन ही होता है
Happy Children’s Day
- वो बचपन का जमाना था
खुशियों का खजाना था
चांद पर जाने की चाहत थी
और दिल तितली का दीवाना था
बाल दिवस की शुभकामनाएं
- आज का दिन है बच्चों का,
कोमल मन का और कच्ची कलियों का,
मन के सच्चे यह प्यारे बच्चे,
चाचा नेहरू को है प्यारे बच्चे
Happy Children's Day 2025
- बचपन ऐसा है खजाना
आता है न जो दोबारा
मुश्किल है इसको भुलाना
वो खेलना, कूदना और खाना
मौज मस्ती मनाना
बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
- सबके मन को भाते चाचा नेहरू,
बच्चों को हंसाते चाचा नेहरू,
दिल में भरा अनोखा प्यार,
करते वो बच्चों को प्यार बेशुमार
बाल दिवस की शुभकामनाएं