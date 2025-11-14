Children's Day पर इन मैसेज के जरिए दीजिए बाल दिवस की शुभकामनाएं

- दुनिया का सबसे सच्चा समय

दुनिया का सबसे अच्छा दिन

दुनिया का सबसे हसीन पल

सिर्फ बचपन ही होता है

Happy Children’s Day

और पढ़ें

- वो बचपन का जमाना था

खुशियों का खजाना था

चांद पर जाने की चाहत थी

और दिल तितली का दीवाना था

बाल दिवस की शुभकामनाएं

- आज का दिन है बच्चों का,

कोमल मन का और कच्ची कलियों का,

मन के सच्चे यह प्यारे बच्चे,

चाचा नेहरू को है प्यारे बच्चे

Happy Children's Day 2025

- बचपन ऐसा है खजाना

आता है न जो दोबारा

मुश्किल है इसको भुलाना

वो खेलना, कूदना और खाना

मौज मस्ती मनाना

बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

- सबके मन को भाते चाचा नेहरू,

बच्चों को हंसाते चाचा नेहरू,

दिल में भरा अनोखा प्यार,

करते वो बच्चों को प्यार बेशुमार

बाल दिवस की शुभकामनाएं

---- समाप्त ----