Gurugram Roof Collapse: सेक्टर 109 में अपार्टमेंट की छत गिरने से एक की मौत, 2 घायल, 2 अभी भी फंसे

हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 109 में गुरुवार रात शिंटेल्स पैराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Chintels Paradiso Housing Complex) में एक अपार्टमेंट की छत का एक हिस्सा गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया. यहां 22 मंजिला इमारत की छठी मंजिल की छत का एक हिस्सा गिरा और फिर उसके मलबे की वजह से नीचे की कई मंजिलों की छतें टूटती चली गईं. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया.

इस हादसे में गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने एक महिला की मौत की पुष्टि की है. डीसी निशांत यादव ने कहा, सेक्टर 109 की एक सोसाइटी में शाम करीब 6 बजे कुछ ब्लॉक नीचे गिर गए. इसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि फर्स्ट फ्लोर का 40 से 50 स्क्वायर फीट का हिस्सा गिर गया है. हादसे के बाद जो लोग बाहर आए थे, उनसे पता चला कि 3 लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं.

