लूथरा ब्रदर्स की 5 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर, गद्दे पर सोने की मांग खारिज

गोवा के नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन अग्निकंड में मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. गोवा की कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा को पुलिस रिमांड में भेजा.

कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान गौरव लूथरा ने L4 और L5 बैकपेन की शिकायत की और हिरासत के दौरान सोने के लिए गद्दे की मांग की. लेकिन मेडिकल जांच के बाद कोर्ट ने गद्दे की उनकी मांग ठुकरा दी. अब लूथरा ब्रदर्स को 22 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

बता दें कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ 6 दिसंबर को गोवा के नाइटक्लब में लगी आग के बाद गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस चल रहा है. 6 दिसंबर की रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. आग बुझने से पहले ही दोनों भाई फुकेट भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद पिछले हफ्ते थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

तबीयत खराब होने पर कोर्ट के समक्ष क्या कहा?

इससे पहले गौरव और सौरभ लूथरा की तबियत खराब होने की जानकारी कोर्ट को दी गई थी. इस सुनवाई के दौरान लूथरा ब्रदर्स से पूछा गया था कि क्या उन्हें पुलिस से कोई शिकायत है, जिस पर दोनों ने साफ इनकार कर दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपियों को उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयां लेने दी जाएं.

बता दें कि दोनों भाइयों का हेल्थ चेकअप एक घंटे से ज्यादा चला था. लूथरा ब्रदर्स को 6 दिसंबर को नाइटक्लब में लगी भीषण आग की घटना के सिलसिले में थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली से गोवा लाया गया.

