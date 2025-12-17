scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लूथरा ब्रदर्स की 5 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर, गद्दे पर सोने की मांग खारिज

गोवा के नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को मंगलवार को थाईलैंड से भारत लाया गया था. दोनों भाई इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे. लूथरा ब्रदर्स उस नाइटक्लब के को-ओनर हैं, जहां 6 दिसंबर 2025 को भीषण आग लगी थी. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी.

Advertisement
X
लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. (Photo: PTI)
लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. (Photo: PTI)

गोवा के नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन अग्निकंड में मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. गोवा की कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा को पुलिस रिमांड में भेजा. 

कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान गौरव लूथरा ने L4 और L5 बैकपेन की शिकायत की और हिरासत के दौरान सोने के लिए गद्दे की मांग की. लेकिन मेडिकल जांच के बाद कोर्ट ने गद्दे की उनकी मांग ठुकरा दी. अब लूथरा ब्रदर्स को 22 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

बता दें कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ 6 दिसंबर को गोवा के नाइटक्लब में लगी आग के बाद गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस चल रहा है. 6 दिसंबर की रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. आग बुझने से पहले ही दोनों भाई फुकेट भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद पिछले हफ्ते थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

सम्बंधित ख़बरें

Goa Nightclub Fire
गोवा अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स की तबियत बिगड़ी, कोर्ट ने दोबारा मेडिकल जांच का दिया आदेश 
लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले गई पुलिस
लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा पहुंची पुलिस, कोर्ट से मिली है 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड 
Election Commission releases draft voter lists after SIR in three states and two union territories
SIR के बाद बंगाल समेत इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, एक करोड़ मतदाता हुए बाहर 
Birch by Romeo Lane nightclub owners Gaurav and Saurabh Luthra were handed over to Goa Police on remand by a Delhi court
नाइटक्लब अग्निकांड: कोर्ट में फूट-फूटकर रोए लूथरा ब्रदर्स, कल गोवा लेकर जाएगी पुलिस 
luthra brothers
लूथरा ब्रदर्स पर किन धाराओं में कार्रवाई? 

तबीयत खराब होने पर कोर्ट के समक्ष क्या कहा?

Advertisement

इससे पहले गौरव और सौरभ लूथरा की तबियत खराब होने की जानकारी कोर्ट को दी गई थी. इस सुनवाई के दौरान लूथरा ब्रदर्स से पूछा गया था कि क्या उन्हें पुलिस से कोई शिकायत है, जिस पर दोनों ने साफ इनकार कर दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपियों को उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयां लेने दी जाएं.

बता दें कि दोनों भाइयों का हेल्थ चेकअप एक घंटे से ज्यादा चला था. लूथरा ब्रदर्स को 6 दिसंबर को नाइटक्लब में लगी भीषण आग की घटना के सिलसिले में थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली से गोवा लाया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement