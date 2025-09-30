scorecardresearch
 

गोवा: बिग डैडी कैसीनो पर ED का छापा, क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा

ईडी (ED) ने गोवा के बिग डैडी कैसीनो और उससे जुड़ी कंपनियों के 15 ठिकानों पर दो दिन (28-29 सितंबर 2025) तक तलाशी ली. जांच में पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल हो रहा था. ईडी (ED) ने ₹2.25 करोड़ कैश और ₹90 लाख से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है.

ईडी ने 15 ठिकानों पर मारा छापा (File Photo: ITG)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी ज़ोनल ऑफिस ने 28 और 29 सितंबर 2025 को गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई बिग डैडी कैसीनो और मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी थी. ईडी (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों के तहत यह ऑपरेशन चलाया था. 

तलाशी के दौरान क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का खुलासा हुआ है. ईडी (ED) की जांच में खुलासा हुआ कि कैसीनो ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दे रहा था, और जीतने वाले ग्राहकों को उनकी मांग पर विदेशी मुद्रा में ही भुगतान किया जा रहा था. 

मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत कैसीनो के कर्मचारी rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, विन डैडी (Win Daddy), पोकर डैडी (Poker Daddy) जैसे कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफार्मों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे थे.

क्रिप्टो और हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन

जांच में यह भी सामने आया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पोकर खिलाड़ियों से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का उपयोग किया जा रहा था. दुबई और दुनिया भर की तमाम जगहों पर यूएसडीटी (USDT) ट्रांसफर की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के जरिए अंगड़िया सेवाओं का उपयोग किया गया. जुए की जीत के बाद रकम जमा करने और निकालने के लिए कई म्यूल अकाउंट्स (अवैध रकम को वैध बनाने वाले खाते) की पहचान की गई, जिन्हें बाद में विदेशों में ट्रांसफर किया जाता था.

यह भी पढ़ें: सीआईडी ने पकड़ा बच्चों के अश्लील वीडियो बेचने का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, झारखंड से दो गिरफ्तार

भारी कैश और डिजिटल एविडेंस जब्त...

सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब ₹2.25 करोड़ कैश, $14,000 यूएसडी (USD) और करीब ₹8.50 लाख के बराबर की अन्य विदेशी मुद्राएं बरामद और जब्त की गईं. कार्रवाई के दौरान ₹90 लाख से ज्यादा की यूएसडीटी (USDT) सहित कई क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया गया. डिजिटल एविडेंस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जो फेमा (FEMA) के उल्लंघन और क्रॉस-बॉर्डर हवाला/क्रिप्टो लेनदेन के लिंक स्थापित करते हैं.

