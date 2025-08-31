scorecardresearch
 

जगदीप धनखड़ अगले हफ्ते बदलेंगे ठिकाना, सरकारी बंगले का इंतजार, छतरपुर फार्महाउस बनेगा अस्थायी निवास

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अगले हफ्ते सोमवार को छतरपुर इलाके में गदाईपुर फार्म हाउस में शिफ्ट होंगे. धनखड़ ने अपने लिए अभी सरकारी आवास के शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है. हालांकि, अभी तक उन्हें सरकारी बंगला अलॉट नहीं किया गया है. जब तक उन्हें सरकारी बंगला अलॉट नहीं हो जाता है तब तक वो छतरपुर के फार्महाउस में रहेंगे.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़. (File Photo- PTI)
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़. (File Photo- PTI)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अगले हफ्ते छतरपुर के गदाईपुर फार्महाउस में शिफ्ट होने जा रहे हैं. शहरी विकास मंत्रालय ने उनके लिए सरकारी बंगला अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ अगले हफ्ते सोमवार को दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित 15 गदाईपुर फार्महाउस में शिफ्ट होने वाले हैं. चूंकि धनखड़ को अभी तक सरकारी बंगला अलॉट नहीं हुआ है. ऐसे में बंगले की मरम्मत और साज-सज्जा पूरी होने तक वे अस्थायी रूप से छतरपुर फार्महाउस में रहेंगे.

सूत्रों का कहना था कि जगदीप धनखड़ ने शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर नियमों के तहत मिलने वाले सरकारी आवास की मांग की है. हालांकि मंत्रालय ने अभी तक उन्हें बंगला अलॉट नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: फिर चर्चा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पेंशन के लिए किया अप्लाई

शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टर ऑफ एस्टेट ने धनखड़ के लिए 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग स्थित टाइप-8 का बंगला खाली कराया है, लेकिन CPWD अधिकारियों की ओर से उपराष्ट्रपति सचिवालय को दी गई जानकारी के अनुसार, इस बंगले की मरम्मत और साज-सज्जा का काम पूरा होने में करीब तीन महीने का समय लगेगा.

परंपरा के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को दिल्ली के लुटियन जोन में टाइप-8 श्रेणी का बंगला आवंटित किया जाता है. इसके अलावा, अगर वे चाहें तो उन्हें उनके पैतृक स्थान पर दो एकड़ भूमि दी जाती है.

यह भी पढ़ें: 'वह संवैधानिक पद पर थे और अच्छा काम किया, लेकिन...', जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले अमित शाह

धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद अब उन्हें सरकारी आवास की प्रक्रिया शुरू हो गई है. फिलहाल, आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने और बंगले के तैयार होने तक पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का अस्थायी ठिकाना छतरपुर फार्महाउस ही रहेगा.

