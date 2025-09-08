scorecardresearch
 

Feedback

केरल में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान फोड़े पटाखे, 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

केरल के उत्तरी जिले कसारगोड में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान लोगों और वाहनों की आवाजाही में बाधा डालने और खतरनाक तरीके से पटाखे फोड़ने के आरोप में पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह जुलूस शनिवार को कसबा गांव स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर से शुरू हुआ था.

Advertisement
X
आरोप है कि आरोपियों ने राज्य के बस डिपो के सामने इकट्ठा होकर बिना सुरक्षा उपाय के जोरदार पटाखे फोड़े. (Photo: Representational)
आरोप है कि आरोपियों ने राज्य के बस डिपो के सामने इकट्ठा होकर बिना सुरक्षा उपाय के जोरदार पटाखे फोड़े. (Photo: Representational)

केरल के उत्तरी जिले कसारगोड में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान लोगों की आवाजाही में बाधा डालने और खतरनाक तरीके से पटाखे फोड़ने के आरोप में पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों का संबंध शनिवार को कसबा गांव स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर से शुरू हुए जुलूस से है. 

वाहनों और लोगों का रास्ता बाधित करने का आरोप
 
उन्होंने राज्य के बस डिपो के सामने इकट्ठा होकर लोगों और वाहनों की आवाजाही में बाधा डाली और बिना किसी सुरक्षा उपाय के खतरनाक तरीके से पटाखे फोड़े. एफआईआर में कहा गया है कि पटाखों का लापरवाह तरीके से उपयोग किया गया और जोरदार आवाज के साथ फोड़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: केरल में फूलों की सजावट पर RSS का झंडा और 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखने से बवाल, पुलिस ने दर्ज की FIR

सम्बंधित ख़बरें

kerala operation sindoor with Rss flag FIR
Kerala Pookalam: RSS झंडा और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर FIR 
kerala rss flag row
केरल में फूलों की सजावट पर RSS का झंडा और 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखने से बवाल, FIR दर्ज 
(Photo: AI-generated)
पत्नी के लिव इन पार्टनर ने पति को उतारा मौत के घाट, संपत्ति को लेकर था विवाद 
Tejashwi Yadav
'यह गलत, इसका समर्थन नहीं करते', केरल कांग्रेस के बीड़ी वाले पोस्ट पर बोले तेजस्वी 
ट्रेन का एडवेंचर या फ्लाइट की स्पीड? जानिए कौन-सा ट्रैवल ऑप्शन है बेस्ट 

300 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

कसारगोड पुलिस ने रविवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ BNS सेक्शन 288 (विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाह या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार जिससे जान को खतरा या चोट या नुकसान होने की संभावना हो) के तहत मामला दर्ज किया. FIR में 300 आरोपियों में से चार के नाम का उल्लेख किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement