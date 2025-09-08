केरल में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान फोड़े पटाखे, 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

केरल के उत्तरी जिले कसारगोड में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान लोगों की आवाजाही में बाधा डालने और खतरनाक तरीके से पटाखे फोड़ने के आरोप में पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों का संबंध शनिवार को कसबा गांव स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर से शुरू हुए जुलूस से है.

वाहनों और लोगों का रास्ता बाधित करने का आरोप



उन्होंने राज्य के बस डिपो के सामने इकट्ठा होकर लोगों और वाहनों की आवाजाही में बाधा डाली और बिना किसी सुरक्षा उपाय के खतरनाक तरीके से पटाखे फोड़े. एफआईआर में कहा गया है कि पटाखों का लापरवाह तरीके से उपयोग किया गया और जोरदार आवाज के साथ फोड़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

300 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

कसारगोड पुलिस ने रविवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ BNS सेक्शन 288 (विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाह या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार जिससे जान को खतरा या चोट या नुकसान होने की संभावना हो) के तहत मामला दर्ज किया. FIR में 300 आरोपियों में से चार के नाम का उल्लेख किया गया है.

