किसान प्रोटेस्ट: कहीं जाम में फंसे मुसाफिर, कहीं टैक्सी-गाड़ियों की किल्लत से कई KM पैदल चलने को मजबूर

करीब दो महीने से पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे किसान अब राजधानी दिल्ली में कूच कर चुके हैं. काफी दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा जमाया है और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं. हाइवे पर कई बार पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, ऐसे में दिल्ली-एनसीआर लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसी तरह की ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत नहीं है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम जैसे इलाकों में आम लोगों को प्रदर्शन के कारण तकलीफ उठानी पड़ रही है, साथ ही इसका कोई हल निकलता भी नहीं दिख रहा है.



सड़क पर किसान, क्या करें मुसाफिर?

दिल्ली और हरियाणा के अलग-अलग बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है. सरकार ने किसानों को बुराड़ी के मैदान में आने का न्योता दिया है, लेकिन किसान सीमा पर डटे हैं और जंतर-मंतर जाने की मांग कर रहे हैं. यही कारण है कि दिल्ली आने वाले या हरियाणा जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है. कई जगह रुट बदला गया है तो कुछ जगह लंबा जाम है, जिसके कारण लोगों को पैदल ही सफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

किसानों के प्रदर्शन के कारण लोग अपना वाहन कम लेकर निकल रहे हैं, तो वहीं सार्वजनिक वाहन जाम में फंस रहे हैं. साथ ही कैब, टैक्सी जैसी सर्विस भी काफी हदतक प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. हरियाणा-दिल्ली के अलावा हरियाणा-पंजाब सीमा पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं.

किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-बहादुरगढ़ रोड पर टिकरी बॉर्डर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यहां ट्रैफिक मूवमेंट बंद है, ऐसे में लोग मेट्रो का रुख कर रहे हैं जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है.

Delhi: Tikri border on Delhi-Bahadurgarh road remains closed for traffic movement amidst ongoing farmers' protest.



Visuals of security deployed near Tikri Border Metro Station. pic.twitter.com/eldDRT1dwn