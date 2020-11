किसानों ने दी दिल्ली जाम करने की चेतावनी, आंदोलन पर देर रात नड्डा के घर बड़ी बैठक

कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 2 महीने से आंदोलनरत हैं और अब यह लड़ाई दिल्ली के करीब तक आ गई है. किसान पिछले 4 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनकी मांग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की है. रविवार का दिन किसान आंदोलन की वजह से खासा व्यस्त रहा. किसानों ने प्रदर्शन के लिए बुराड़ी जाने से मना कर दिया तो देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल बैठक हुई जो करीब 2 घंटे तक चली.

किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. रविवार का दिन किसान आंदोलन को लेकर काफी व्यस्त रहा. किसानों के आंदोलन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए. यह बैठक करीब 2 घंटे चली.

दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति मिलेः AAP

इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने की मांग की और कहा कि किसान जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे.

Wherever farmers want to protest in Delhi, they should be given permission. As per Delhi CM directives, AAP govt will play the role of Sewadar for protesting farmers. We'll arrange langar, water, electricity etc. for them. We will stand by the farmers: AAP leader Raghav Chadha pic.twitter.com/yXxXt6KMe6