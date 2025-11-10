scorecardresearch
 

असॉल्ट राइफल, 2900KG विस्फोटक... फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर्स के ठिकानों से क्या-क्या मिला, देखें PHOTOS

जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस को एक जगह से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, क्रिंकोव असॉल्ट राइफल, पिस्टल, मैगजीन और टाइमर बरामद हुए. दूसरी जगह छापेमारी में 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास से मिला हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा (Photo: Arvind Ojha/ ITG)
अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास से मिला हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा (Photo: Arvind Ojha/ ITG)

हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है. मुजम्मिल पेशे से डॉक्टर है और करीब साढ़े तीन साल से फरीदाबाद में रह रहा था. वह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था.

पुलिस को मुजम्मिल की निशानदेही पर एक स्विफ्ट कार मिली, जिसमें से क्रिंकोव असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन और 83 राउंड बरामद हुए. इसके अलावा एक पिस्टल, 8 राउंड, दो मैगजीन और दो खाली खोखे भी मिले.

ये सभी हथियार उसी स्विफ्ट कार से बरामद किए गए जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर की बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है.

सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मुजम्मिल के बताए एक ठिकाने धौज इलाके में छापा मारा. वहां से लगभग 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसे आठ बड़े और चार छोटे सूटकेस में छुपाकर रखा गया था.

Faridabad terror plot
जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की बड़ी सफलता (Photo: Arvind Ojha/ ITG)

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह विस्फोटक करीब 15 दिन पहले ही मुजम्मिल तक पहुंचा था. इस सामग्री को आतंकी कोड वर्ड में ‘सफेद पाउडर’ कहा जाता है.

धौज वाले कमरे से पुलिस ने 20 टाइमर और 20 बैटरी भी बरामद की हैं. पुलिस का कहना है कि मुजम्मिल ने इस कमरे को सिर्फ विस्फोटक छिपाने के लिए किराए पर लिया था.

Muzammil arrest
डॉक्टर मुजामिल को पुलिस ने दबोचा

फतेहपुर तगा गांव में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली. सुबह से चल रही छापेमारी में एक घर से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद की है. फरीदाबाद में विस्फोटक की बरामदगी और आतंकी नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों की भी जांच की.

पुलिस के अनुसार, यह घर डॉक्टर मुजामिल ने एक मौलाना से किराए पर लिया था. मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि फतेहपुर तगा गांव धौज से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

faridabad case
स्विफ्ट कार से Krinkov राइफल और पिस्टल बरामद (Photo: Arvind Ojha/ ITG)

यह भी पढ़ें: 2, "2,900 किलो विस्फोटक बरामद, दो डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार, जैश के सबसे बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश

जांच में सामने आया है कि मुजम्मिल के जैश-ए-मोहम्मद से संबंध हैं और पुलिस को इसके ठोस सबूत मिले हैं. पुलिस का मानना है कि वह दिल्ली-एनसीआर में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रच रहा था. पुलिस ने उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं ताकि नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके.

faridabad news
विस्फोटक बरामद (Photo: Arvind Ojha/ ITG)

डॉ. मुजम्मिल को करीब 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद मिले सबूतों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है. फरीदाबाद पुलिस ने कहा है कि यह मामला अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है और आगे की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर की जा रही है.

