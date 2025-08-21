scorecardresearch
 

घर में मृत मिला पूरा परिवार, दो साल की मासूम बच्ची समेत 6 लोगों ने की आत्महत्या?

हैदराबाद के मियापुर में एक ही परिवार के पांच सदस्य घर में मृत पाए गए. मृतकों में दंपति, उनकी बेटी, दामाद और दो साल की नाती शामिल हैं. आशंका है कि आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की. हालांकि, हत्या की संभावना भी जांच के दायरे में है.

हैदराबाद में घर में मृत मिला पूरा परिवार (Photo: AI)
तेलंगाना में हैदराबाद के मियापुर पुलिस थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए.यह घटना मक्था महबूबपेट कॉलोनी की है. मृतकों की पहचान 60 साल के उपारी लक्ष्मय्या, उनकी 55 साल की पत्नी उपारी वेंकटम्म, उनकी 24 साल की बेटी कविता, 32 साल का दामाद अनिल और 2 साल का नाती अप्पू के रूप में हुई है.

परिवार द्वारा जहर खाने की आशंका

न्यूज एजेंसी के अनुसार मामला तब सामने आया जब परिवार के पड़ोसियों ने गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना दी. मियापुर पुलिस तुरंत ही एक सुराग टीम के साथ मौके पर पहुंची. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि आशंका है कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर एक साथ आत्महत्या की है. हालांकि अभी हत्या या आत्महत्या की पुष्टी होना बाकी है.

कर्ज में दबा था परिवार

प्रारंभिक जांच के आधार पर, पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने कर्ज लिया था और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था. परिवार 2019 में हैदराबाद आ गया था और पिछले दो साल से मक्था इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. आगे की जानकारी की पुष्टि की जा रही है. सभी 5 शवों को अस्पताल ले जाया गया है.

