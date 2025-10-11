हावड़ा के एक घर में विस्फोट... पटाखे बनाने के दौरान हुआ हादसा, 1 व्यक्ति घायल

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शनिवार शाम एक घर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, यह घटना शहर के जगाचा थाना क्षेत्र में अंबिका कुंडु लेन पर एक तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर शाम करीब 5:30 बजे हुई. घायल व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय आकाश हेला के रूप में हुई है, जिन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने बताया कि यह मकान प्रदीप लाहिरी का है, जो एक एनजीओ से जुड़े हैं, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काम करता है. आकाश इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और दीपावली के लिए पटाखे बना रहा था, तभी विस्फोट हो गया. हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'विस्फोट का सटीक कारण अभी जांच के दायरे में है.' पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर किया.

पुलिस ने प्रदीप लाहिरी से भी पूछताछ शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर में पटाखे बनाने की गतिविधि कैसे चल रही थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में छोटे स्तर पर पटाखे बनाने का काम चलता है, लेकिन इस तरह का हादसा चिंता का विषय है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और अन्य संभावित जोखिमों की जांच कर रही है.

एक दिन पहले यूपी के कानपुर में भी पटाखे से जुड़ी एक ऐसी ही घटना हुई थी. सचेंडी में कब्रिस्तान के बगल में 10 अक्टूबर को देसी पटाखे बनाने के दौरान हुए विस्फोट में पटाखे बनाने वाले दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. विस्फोट की गूंज एक किमी दूर तक कस्बे मे सुनी गई. सचेंडी थाना पुलिस ने दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें देर रात उर्सुला में भर्ती कराया. सचेंडी में जिस जगह पर विस्फोट हुआ, वहां कई और भी लोग पटाखे बना रहे थे, जो घटना के बाद मौके से भाग गए.

