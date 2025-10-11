scorecardresearch
 

हावड़ा के एक घर में विस्फोट... पटाखे बनाने के दौरान हुआ हादसा, 1 व्यक्ति घायल

हावड़ा में शनिवार शाम एक घर में विस्फोट से 32 वर्षीय आकाश हेला गंभीर रूप से घायल हो गए. जगाचा थाना क्षेत्र के अंबिका कुंडु लेन में तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर यह हादसा हुआ. आकाश दीपावली के लिए पटाखे बना रहे थे, तभी विस्फोट हो गया.

हावड़ा के एक घर में दिवाली के लिए पटाखे बनाते समय हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया. (सांकेतिक तस्वीर)
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शनिवार शाम एक घर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, यह घटना शहर के जगाचा थाना क्षेत्र में अंबिका कुंडु लेन पर एक तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर शाम करीब 5:30 बजे हुई. घायल व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय आकाश हेला के रूप में हुई है, जिन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने बताया कि यह मकान प्रदीप लाहिरी का है, जो एक एनजीओ से जुड़े हैं, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काम करता है. आकाश इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और दीपावली के लिए पटाखे बना रहा था, तभी विस्फोट हो गया. हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'विस्फोट का सटीक कारण अभी जांच के दायरे में है.' पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर किया.

यह भी पढ़ें: Kanpur Blast: दुकानदार पर विस्फोटक अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज, चौकी इंचार्ज की तहरीर पर FIR

पुलिस ने प्रदीप लाहिरी से भी पूछताछ शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर में पटाखे बनाने की गतिविधि कैसे चल रही थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में छोटे स्तर पर पटाखे बनाने का काम चलता है, लेकिन इस तरह का हादसा चिंता का विषय है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और अन्य संभावित जोखिमों की जांच कर रही है. 

एक दिन पहले यूपी के कानपुर में भी पटाखे से जुड़ी एक ऐसी ही घटना हुई थी. सचेंडी में कब्रिस्तान के बगल में 10 अक्टूबर को देसी पटाखे बनाने के दौरान हुए विस्फोट में पटाखे बनाने वाले दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. विस्फोट की गूंज एक किमी दूर तक कस्बे मे सुनी गई. सचेंडी थाना पुलिस ने दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें देर रात उर्सुला में भर्ती कराया. सचेंडी में जिस जगह पर विस्फोट हुआ, वहां कई और भी लोग पटाखे बना रहे थे, जो घटना के बाद मौके से भाग गए.

TOPICS:

