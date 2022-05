Eid ul Fitr: दिल्ली से लखनऊ तक ईद की धूम, जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज

देशभर में आज ईद-उल-फितर की धूम है. एक महीने की इबादत के बाद आई मीठी ईद पर सुबह से ही रौनक दिख रही है. अलग-अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है. खुशी के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है. दिल्ली, यूपी समेत अलग-अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता है. बता दें कि सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि आज ईद मनाई जाएगी.

Eid ul Fitr 2022 Live and latest Updates

- केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन स्टेडियम में नमाज अदा की.

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों-बहनों को ईद मुबारक! रमज़ान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार समाज में भाईचारे तथा सद्भावना को मजबूत करने का पावन अवसर है, आइए, इस पवित्र अवसर पर, हम सब, स्वयं को मानवता की सेवा तथा जरूरतमंदों के जीवन को संवारने का संकल्प लें.

- बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ईद के मौके पर बधाई दी. उन्होंने लिखा कि ईद के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई-बहनों को शुभकामनाएं, खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करें और हम सबों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, समाज में अमन-चैन, भाईचारा पूरे तौर पर कायम रहे .

- जम्मू-कश्मीर में ईद-उल-फितर के मौके पर ईदगाह मलिक बाजार में लोगों ने नमाज अदा की. इसके साथ-साथ महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई हैं. यहां मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने नमाज अदा की.

- कानपुर के टाटमिल चौक में एक हनुमान मंदिर और एक मस्जिद है जिनका प्रवेश द्वार एक है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि दोनों समुदायों के सहयोग से आरती और अजान होती है. हम समग्रता में विश्वास करते हैं और हम सभी यहां शांति से रहते हैं, कभी किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई."

"Both Mandir & Masjid have a common entrance, we have to cross the temple & then enter the mosque. We are coming here to pray since 3-4 years. People of both communities have a feeling of brotherhood here," said Owais who comes to pray in the mosque pic.twitter.com/FjyLefJVbi