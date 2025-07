कनाडा में रथयात्रा के दौरान भक्तों पर फेंके गए अंडे, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब अज्ञात लोगों ने भक्तों पर अंडे फेंके. यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु सड़कों पर भजन-कीर्तन करते हुए रथयात्रा में शामिल हो रहे थे. इस घटना ने दुनियाभर में भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं को आहत किया है और भारत सरकार ने कनाडा से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

घटना की जानकारी इंस्टाग्राम यूजर संगना बजाज ने दी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'किसी ने ऊंची इमारत से हम पर अंडे फेंके, क्यों? क्योंकि हमारी आस्था है? क्योंकि हमारी खुशी उन्हें अच्छी नहीं लगी? लेकिन हमने रुकना नहीं चुना, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ सड़कों पर हों, तब नफरत कुछ नहीं कर सकती.'

यह घटना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) द्वारा आयोजित 53वीं वार्षिक रथयात्रा के दौरान हुई. इस भव्य आयोजन में हजारों लोग शामिल होते हैं, जहां भक्तगण नाचते-गाते भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के रथ को खींचते हैं.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने इसे 'घृणित और निंदनीय' बताया. उन्होंने कहा, 'टोरंटो में आयोजित रथयात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, जो त्योहार की आत्मा के खिलाफ है. हमने इस विषय को कनाडाई अधिकारियों के सामने सख्ती से उठाया है और अपेक्षा करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.'

Deeply disturbed to know about the reports of eggs being hurled at devotees during #RathaJatra celebrations in Toronto, Canada. Such incidents not only grievously hurt the sentiments of Lord Jagannatha’s devotees worldwide, but also cause deep anguish to the people of #Odisha,… pic.twitter.com/UeawCx6lYt