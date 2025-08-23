500-500 के बंडल, विदेशी करेंसी, सोना-चांदी... कांग्रेस विधायक के घर रेड में मिले खजाने की चौंकाने वाली तस्वीरें

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध सट्टेबाज़ी और ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. ईडी ने 22 और 23 अगस्त को देशभर में एक साथ 31 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल रहे.

छापों के दौरान ईडी की टीमों को भारी मात्रा में कैश, सोना, चांदी और अन्य संपत्तियां मिलीं. अधिकारियों ने बताया कि करीब 12 करोड़ रुपये नकद (जिसमें 1 करोड़ रुपये विदेशी करेंसी भी शामिल), 6 करोड़ रुपये की सोने की ज्वेलरी, 10 किलो चांदी और चार लग्ज़री गाड़ियां जब्त की गईं. इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर को भी फ्रीज़ कर दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, वीरेंद्र और उनके परिवार के सदस्य लंबे समय से अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन बेटिंग नेटवर्क चला रहे थे. छापों में यह भी सामने आया कि वे “King567” और “Raja567” नाम से कई बेटिंग साइट्स ऑपरेट कर रहे थे. वहीं उनका भाई के.सी. थिप्पेस्वामी दुबई से तीन कंपनियां – डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज़ और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज़ चलाकर इस धंधे से जुड़े लेन-देन संभाल रहा था.

Advertisement

ईडी ने खुलासा किया है कि विधायक का एक और भाई के.सी. नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन. राज भी इस पूरे नेटवर्क में सक्रिय थे. इनके घरों से भी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़, इन्वेस्टमेंट के सबूत और लेयरिंग के ज़रिए काले धन को सफेद करने की कोशिश से जुड़ी जानकारियां बरामद हुईं.

ईडी ने वीरेंद्र को 23 अगस्त को गंगटोक से गिरफ्तार किया. अधिकारियों के अनुसार, वह वहां एक लैंड कैसिनो लीज़ पर लेने की कोशिश कर रहे थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें गंगटोक की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से ईडी को उन्हें बेंगलुरु कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांज़िट रिमांड मिल गया.

---- समाप्त ----