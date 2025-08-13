40 करोड़ की लोन धोखाधड़ी में ED का एक्शन... इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क अरेस्ट, रिलायंस कैपिटल के पूर्व अधिकारी से पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है. संदीपा के इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. ये मामला रिलायंस कैपिटल से जुड़े कथित फंड डायवर्जन से जुड़ा है. ईडी ने 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें संदीपा विर्क और अब बंद हो चुकी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेतुरमन के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा हुआ.

ये जांच पंजाब पुलिस (फेज-8, एसएएस नगर) की FIR पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप हैं. ईडी का आरोप है कि संदीपा विर्क ने गलत दावे और झूठे वादों के जरिए संपत्तियां खरीदीं और अवैध पैसे को अपनी वेबसाइट hyboocare.com के जरिए घुमाया. ये साइट एफडीए-अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा करती थी, लेकिन जांच में पता चला कि प्रोडक्ट असली नहीं थे, पेमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और सोशल मीडिया पर भी ग्राहकों की भागीदारी बेहद कम थी.

ED की छापेमारी में सेतुरमन के घर से संदीपा के साथ कथित गैरकानूनी लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और फंड डायवर्जन के सबूत मिले. जांच में सामने आया कि 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) ने सेतुरमन को 18 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया, जो नियमों के खिलाफ था. लोन पर मूलधन और ब्याज की अदायगी टाल दी गई, छूट दी गई और कोई उचित जांच नहीं हुई. इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल ने उन्हें 22 करोड़ रुपये का होम लोन भी दिया, जो मानकों का उल्लंघन था. इन लोन की बड़ी रकम अब भी बकाया है और आशंका है कि यह पैसा हेराफेरी में इस्तेमाल हुआ.

ईडी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं और फर्रुख अली समेत अन्य सहयोगियों के बयान दर्ज किए हैं. संदीपा विर्क को 12 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया. अब ईडी यह जांच कर रही है कि क्या संदीपा की आलीशान लाइफस्टाइल, जिसे वह सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, रिलायंस से जुड़े इन फंड्स या अन्य अवैध कमाई से चल रही थी.

वहीं, अंगाराई सेतुरमन ने आजतक से बातचीत में सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि उनका संदीपा विर्क से कोई लेना-देना नहीं है और रिलायंस कैपिटल से मिला होम लोन तय नियमों के मुताबिक और गिरवी रखी संपत्ति के आधार पर ही मंजूर हुआ था.

---- समाप्त ----