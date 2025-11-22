दुबई में एयर शो के दौरान IAF का तेजस फाइटर जेट क्रैश क्यों हुआ?

भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस दुबई एयरशो में अपनी डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हो गया. विमान करतब दिखा रहा था, अगले ही मिनट, ऐसा लगा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर क्रैश हो गया, जिससे क्रैश साइट से घना काला धुआं निकलने लगा. IAF ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट का पायलट, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट था, इस घटना में मारा गया.

इससे एक ही सवाल उठता है: तेजस क्रैश कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स ने अब इस दुर्भाग्यपूर्ण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) के आखिरी पलों को डिकोड कर लिया है, जो अपने 24 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरा क्रैश हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि यह क्रैश उस दिन हुआ, जब सरकार ने दुबई एयर शो में तेजस Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट में तेल लीक होने के वायरल दावों को खारिज कर दिया था.

तेजस जेट क्रैश के आखिरी पल...

एक्सपर्ट्स ने कहा कि IAF पायलट बैरल रोल नाम का एक मैनूवर कर रहा था, जिसमें जेट पलटता है और फिर वापस ऊपर आता है, जिससे पूरा एक्सियल रोटेशन पूरा होता है. हालांकि, यह कोई मुश्किल मैनूवर नहीं है, लेकिन इसमें पायलट को कुछ देर के लिए उल्टा होना पड़ता है और फिर पूरी तरह पलट जाता है.

शुक्रवार को, तेजस एक सटीक लूप बनाना चाहता था. शुरू में ऊपर खींचना, फिर उल्टा जाना और फिर नीचे आना. इसे फिर से ऊपर चढ़ना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ.

जेट शायद ज़मीन के बहुत पास था, इसलिए दोबारा ऊपर नहीं आ सका और मैनूवर पूरा नहीं कर सका. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स ने कहा कि जेट में शायद दोबारा ऊपर उठने की स्पीड भी नहीं थी और आखिरकार क्रैश हो गया.

हालांकि, बैरल रोल को बहुत मुश्किल नहीं माना जाता है, लेकिन फाइटर जेट में तेज़ स्पीड पर ऐसे मैनूवर करना मुश्किल होता है. एक छोटी सी गलती भी गंभीर नतीजे दे सकती है.

IAF पायलट की मौत...

विंग कमांडर नमांश स्याल की पहचान IAF पायलट के तौर पर हुई है, जो दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश में मारे गए. वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बहादुर बेटे नमांश स्याल जी के निधन की खबर बहुत दुख देने वाली और दिल दहला देने वाली है. देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है.”

IAF ने ऑफिशियली यह नहीं बताया है कि क्रैश किस वजह से हुआ. एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि इस हादसे के पीछे इंजन में आग लगना हो सकता है.

बेंगलुरु की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का बनाया हुआ तेजस, भारत का पहला देसी फाइटर जेट है और करीब 24 सालों से सर्विस में है. हालांकि, इंजन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से लिए गए हैं.

इंडियन एयर फोर्स अपने पूरे MiG-21 एयरक्राफ्ट फ्लीट को डीकमीशन करने के बाद अपनी तेजी से कम होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भरने के लिए तेजस पर भरोसा कर रही है.

