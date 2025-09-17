सप्लाई का सोर्स, नेटवर्क और ड्रग्स कनेक्शन... नशे के खिलाफ एंटी-ड्रग स्क्वाड का एक्शन

अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. यहां एक युवक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से लगभग 11.63 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ. इस नशीले पदार्थ की कीमत बाजार में करीब 60,000 रुपये बताई जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी मिलने के बाद एंटी-ड्रग स्क्वाड को तैनात किया था. आलो पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर योमकेन रिराम और अन्य अधिकारियों ने रात के समय वेस्ट सियांग के एसपी कार्डक रीबा के पर्यवेक्षण में ऑपरेशन किया.

ऑपरेशन के दौरान आरोपी व्यक्ति को हिस्साम कॉलोनी, आलो में पकड़ा गया. वह असम के सिलापाथर से आलो लौट रहा था. पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली. इस प्रक्रिया में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, हेड ‘गांव बुरा’ और अन्य गवाह मौजूद थे.

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1.71 ग्राम हेरोइन और 9.92 ग्राम गांजा बरामद हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, इन नशीले पदार्थों की कीमत लगभग 60,000 रुपये आंकी गई है.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उसे आलो पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि जांच जारी है. इस दौरान स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और आरोपी के साथियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई वेस्ट सियांग जिले में ड्रग्स के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई है.

