पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या, आंगन में मिलीं खून से लथपथ लाशें, 1 से 6 साल के तीन बच्चे भी थे घर में मौजूद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक आदिवासी दंपती की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस दोहरे हत्याकांड के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है.

दोहरे हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस.(Photo:Representational)
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक आदिवासी दंपती की उनके घर पर पर बेरहमी से हत्या कर दी. दोनों के खून से लथपथ शव पाए गए. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

घरघोड़ा थाना इलाके के भेंद्रा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मजदूर गुरुवर सिंह राठिया (35) और उनकी पत्नी मनीता राठिया (30) बुधवार सुबह अपने घर के आंगन में खून से लथपथ मृत पाए गए.

उन्होंने बताया कि घटना के समय उनके तीन बच्चे, जिनकी उम्र 1 से 6 साल के बीच है, भी घर में मौजूद थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई.

इस दोहरे हत्याकांड के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद, फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वायड के साथ पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दंपती की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या की गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए घरघोड़ा के एक अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्याओं की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
