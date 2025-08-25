DMRC ने आठ साल बाद क्यों बढ़ाया किराया, खुद बताई वजह

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आठ साल बाद यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की है जो कि आज यानी 25 अगस्त 2025 से लागू हो गई है. इस संशोधन के तहत यात्रा की दूरी के आधार पर किराए में 1 रुपये से 4 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपये तक किराया बढ़ाया गया है. DMRC ने इस किराया बढ़ोतरी को परिचालन और रखरखाव लागत को संतुलित करने के लिए जरूरी बताया है.

DMRC ने किराया बढ़ोतरी के पीछे कई वित्तीय और परिचालन चुनौतियों का हवाला दिया है. DMRC ने कहा कि पिछले कुछ सालों में डीएमआरसी को भारी फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खास कर कोविड-19 महामारी के दौरान भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा.

कोरोना काल में कम हुई यात्रियों की संख्या

DMRC ने कहा कि कोरोना काल के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई, जिससे कॉर्पोरेशन की आय प्रभावित हुई. साथ ही जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) से लिए गए 26,760 करोड़ रुपये के लोन की अदायगी भी DMRC के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों, सिविल परिसंपत्तियों और मशीनरी के मध्यावधि नवीनीकरण (मिडलाइफ रिफर्बिशमेंट) की आवश्यकता ने भी वित्तीय बोझ बढ़ाया है. नेटवर्क के सामान्य रखरखाव, बिजली की बढ़ती लागत और कर्मचारियों के वेतन जैसे खर्चों ने DMRC के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला है. पिछले आठ सालों में किराए में कोई वृद्धि ना होने के कारण कॉर्पोरेशन की वित्तीय स्थिति और भी खस्ता हो गई थी. इसी सब को ध्यान में रखते हुए अब ₹1 से ₹4 तक के किराए में संशोधन लागू किया गया है.

नए स्लैब्स इस प्रकार हैं

0-2 किमी: 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये

2-5 किमी: 20 रुपये से बढ़कर 21 रुपये

5-12 किमी: 30 रुपये से बढ़कर 32 रुपये

12-21 किमी: 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये

21-32 किमी: 50 रुपये से बढ़कर 54 रुपये

32 किमी से अधिक: 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये

वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराए में 1 रुपये से 5 रुपये तक की वृद्धि की गई है. रविवार और राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त, और 2 अक्टूबर) पर छूट के साथ अलग किराया स्लैब लागू होंगे, जैसे 32 किमी से अधिक दूरी के लिए 54 रुपये और 12-21 किमी के लिए 32 रुपये.

