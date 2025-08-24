'फोटो नहीं, वोट चोरी पर बात करे बीजेपी...', डीके शिवकुमार का भाजपा पर पलटवार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही उन तस्वीरों को "भ्रामक और झूठा" करार दिया जिनमें दावा किया गया था कि बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान उन्हें राहुल गांधी की गाड़ी के बाहर खड़ा होना पड़ा.

शिवकुमार ने कहा कि यह तस्वीर उस समय की है जब वे अभी राहुल गांधी की जीप में शामिल नहीं हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल इस तरह की फर्जी तस्वीरें और दावे करके एक "स्मियर कैंपेन" चला रहे हैं.

उन्होंने 'X' (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हैरानी की बात नहीं कि भाजपा से जुड़े हैंडल फोटो एंगल, बैठने की व्यवस्था और किसने किसे अभिवादन किया, इस पर ध्यान दे रहे हैं. असली मुद्दा तो वोट चोरी है, लेकिन उस पर वे कुछ नहीं बोल रहे."

'कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध'

शिवकुमार ने यात्रा में भाग लेने के बाद यह भी कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही उन्होंने कन्नड़ गर्व का मुद्दा उठाते हुए एक चेतावनी भरे अंदाज में लिखा, "कन्नडदा कट्टालु सिद्दिद्रे, कळिगोनु केडबहुदु, कडु निद्धिरे" (अगर कन्नड़ के रक्षक गुस्से में आ गए, तो अहंकारी भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे).

कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं. इस यात्रा का मकसद भाजपा पर "जनादेश चोरी" और चुनावी गड़बड़ी के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप उजागर करना है.

भाजपा पर साधा निशाना

शिवकुमार ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, "बीजेपी अगर फोटो मैनिपुलेशन पर जितनी ऊर्जा खर्च कर रही है, उसका सिर्फ 10% भी चोरी हुए जनादेश पर बात करने में लगाए, तो देश को सच्चाई पता चलेगी."

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी "मोहब्बत की दुकान" चलाती है और भाजपा नेताओं को उसमें आकर देखना चाहिए, शायद इससे उनमें बदलाव आ जाए.

इससे पहले शिवकुमार ने बिहार के पूर्णिया में शिवलिंग के दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चा भी की.

कांग्रेस ने साफ किया है कि यह यात्रा भाजपा की "तानाशाही राजनीति" के खिलाफ जनता को जागरूक करने और चुनावी ईमानदारी की रक्षा के लिए निकाली जा रही है.

