scorecardresearch
 

Feedback

बिट्रेन के इस शहर में 'दि‍वाली' पर संकट, नहीं मिली आतिशबाजी-उत्सव की इजाजत, हिंदू समुदाय नाराज

ब्रिटेन के लीसेस्टर में दिवाली का जश्न इस बार अधूरा रह सकता है. शहर की पहचान बन चुके आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले पर सुरक्षा का पहरा लग गया है. हिंदू समुदाय का कहना है कि इतने बड़े आयोजन को यूं काट-छांट देना उनकी भावनाओं पर चोट है. वहीं, सांसद शिवानी राजा ने भी चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा दिवाली उत्सव, जो भारत से बाहर होता है, अपनी चमक खो देगा.

Advertisement
X
दीवाली पर रोशनी से नहा जाता है यूके का लेस्टर शहर. (File photo: Reuters)
दीवाली पर रोशनी से नहा जाता है यूके का लेस्टर शहर. (File photo: Reuters)

ब्र‍िटेन के लेस्टर शहर में इस साल दीपावली के भव्य आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. शहर की सबसे बड़ी पहचान मानी जाने वाली इस दिवाली को लेकर अधिकारियों ने आतिशबाजी और मंचीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी है. वजह बताई गई है पब्लिक सेफ्टी.

20 अक्टूबर को बंद रहेगा सड़कों पर ट्रैफिक 

लेस्टर सिटी काउंसिल ने पुष्टि की है कि इस साल भी बेलग्रेव रोड पर मशहूर 'गोल्डन माइल' जगमगाएगा और 20 अक्टूबर को सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा लेकिन इस बार आतिशबाजी नहीं होगी, न ही मंच पर कोई शो होगा और न ही दिवाली विलेज लगेगा जिसमें खाने-पीने के स्टॉल और मेले का मजा रहता था.

ये फैसला शहर की सेफ्टी एडवाइजरी ग्रुप (SAG) की सिफारिश के बाद लिया गया है. इस ग्रुप में काउंसिल, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं के लोग शामिल हैं. पिछले साल यहां करीब 50 हजार लोग पहुंचे थे, जिससे सुरक्षा चिंता का विषय बनी थी. बेलग्रेव बिजनेस एसोसिएशन ने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग प्रस्ताव दिया था, लेकिन SAG ने उसे भी खारिज कर दिया. मेयर पीटर सोल्सबी ने निराशा जताई और कहा कि समुदाय के सुझाव संभव थे, लेकिन फिर भी उन्हें ठुकरा दिया गया.

Advertisement

सांसद शिवानी राजा ने जताई आपत्ति

लेस्टर ईस्ट से सांसद शिवानी राजा ने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि दीपावली 'खतरे में' है.  उन्होंने X (ट्विटर) पर लिखा कि हमारी दिवाली अब भी खतरे में है, हमारे जश्न पर संकट मंडरा रहा है. 

राजा ने आगे लिखा कि लेस्टर की दिवाली दुनिया में भारत के बाहर सबसे बड़ी है और हमारे शहर का मुख्य आकर्षण है. लेकिन अब काउंसिल सुरक्षा के नाम पर इसे सीमित करना चाहती है. उन्होंने कहा कि उन्होंने लेस्टरशायर पुलिस प्रमुख को पत्र लिखा है और यूके सरकार के डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट मंत्रालय से भी मदद मांगी है.

पिछली दिवाली पर विवाद

ये पहला मौका नहीं है जब यूके में दिवाली विवादों में घिरी है. पिछले साल पीएम कीर स्टार्मर के दौर में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर हुई दिवाली रिसेप्शन में नॉन-वेज स्नैक्स और शराब परोसी गई थी. हिंदू, सिख और जैन समुदाय ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया था. सांसद शिवानी राजा ने तब भी स्टार्मर को पत्र लिखकर कहा था कि मेन्यू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुकूल नहीं था. उन्होंने भविष्य में गाइडेंस देने की पेशकश भी की थी.

इसके बाद आलोचना बढ़ने पर डाउनिंग स्ट्रीट ने माफी मांगी और भविष्य में संवेदनशीलता बरतने का आश्वासन दिया.

Advertisement

बदलते हालात और लेस्टर का महत्व

साल 2021 की जनगणना के अनुसार, इंग्लैंड और वेल्स में पहली बार ईसाई आबादी 50% से नीचे गई. मुस्लिम आबादी बढ़कर 65 लाख (6.5%) हो गई, जबकि हिंदुओं की संख्या 1.7% है. लेस्टर में हालांकि हिंदू आबादी करीब 18% है और यहीं की दिवाली दुनिया भर में मशहूर है.

लेस्टर का साम्प्रदायिक इतिहास

लेस्टर में 2022 में भारत–पाकिस्तान एशिया कप मैच के बाद हिंदू–मुस्लिम झड़पें भी हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने तनाव बढ़ा दिया था और 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थीं. बाद में नेताओं को शांति की अपील करनी पड़ी थी.

अमेरिका में उल्टा माहौल

जहां लेस्टर में दिवाली सीमित की जा रही है, वहीं अमेरिका में इसका दायरा बढ़ रहा है. साल 2024 में पेनसिल्वेनिया ने दिवाली को स्टेट हॉली-डे घोषित किया. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और टेक्सास पहले ही इसे मान्यता दे चुके हैं. कई स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी दिवाली पर छुट्टी दे रहे हैं. यानी, जहां अमेरिका दिवाली को गले लगा रहा है, वहीं लेस्टर में इसे सीमित किया जा रहा है. अब देखना ये होगा कि काउंसिल त्योहार से पहले अपने फैसले पर दोबारा विचार करती है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement