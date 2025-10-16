scorecardresearch
 

Feedback

Weather Forecast: भीगी-भीगी होगी इन राज्यों की दिवाली! मुंबई में भी हल्की बारिश की संभावना, जानें मौसम का हाल

20 अक्टूबर को भारत में दिवाली मनाई जाएगी लेकिन इस दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में दिवाली के दिन बारिश हो सकती है. IMD ने 19 से 21 अक्टूबर के बीच मुंबई में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. जबकि तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट है.

Advertisement
X
दिवाली पर भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है (Photo: ITG)
दिवाली पर भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है (Photo: ITG)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, आने वाले 6 से 7 दिनों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है. देश में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी. ऐसे में कई इलाकों में दिवाली भीगी-भीगी हो सकती है. आइए जानते हैं कहां-कहां बारिश का अलर्ट है.

जानें मुंबई में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, 19 से 21 अक्टूबर के बीच मुंबई के कई इलाकों में बादल छाए रहने के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मुंबई के ज्यादातर इलाकों का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

सम्बंधित ख़बरें

Lloyds Engineering Works stock was trading on a flat note at Rs 60.63 against the previous close of Rs 61.10 on BSE. Market cap of the firm stood at Rs 7066.90 crore on BSE. 
धनतेरस से पहले शेयर बाजार में दि‍वाली, निफ्टी 25500 के पार... 20% चढ़े ये स्‍टॉक 
crackers
दिवाली के पटाखे नई बात नहीं... स्कंद पुराण में मिलता है जिक्र 
Railways IRCTC PTI
दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा? इन ऐप्स से होगा चमत्कार 
yogi adityanath warning
दिवाली से पहले CM योगी ने अपराधियों को दी वॉर्निंग 
Paneer has been exempted from GST.
पनीर, खोया या मिठाई... कुछ भी लगे खराब तो इन नंबरों पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई  

मौसम विभाग ने शेयर की जानकारी
मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु, केरल में दिवाली पर भारी बारिश

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, निम्न दबाव क्षेत्र के संगठित होने से आने वाले दिनों में दक्षिण तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, इसमें भीषण बाढ़ जैसी स्थिति की उम्मीद नहीं है, लेकिन समुद्र में लहरें ऊंची होने की संभावना और हवा के बढ़ने की संभावना है.

Advertisement

भारी बारिश है जारी
स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पिछले दिनों में तमिलनाडु और केरल के कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. इसमें तमिलनाडु के थंजावुर, अतिरामपट्टिनम, चेन्नई और ऊटी (उधगमंडलम) शामिल हैं. वहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, कोझिकोड और कन्नूर में भी बारिश हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement