Weather Forecast: भीगी-भीगी होगी इन राज्यों की दिवाली! मुंबई में भी हल्की बारिश की संभावना, जानें मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, आने वाले 6 से 7 दिनों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है. देश में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी. ऐसे में कई इलाकों में दिवाली भीगी-भीगी हो सकती है. आइए जानते हैं कहां-कहां बारिश का अलर्ट है.

जानें मुंबई में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, 19 से 21 अक्टूबर के बीच मुंबई के कई इलाकों में बादल छाए रहने के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मुंबई के ज्यादातर इलाकों का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने शेयर की जानकारी

मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु, केरल में दिवाली पर भारी बारिश

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, निम्न दबाव क्षेत्र के संगठित होने से आने वाले दिनों में दक्षिण तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, इसमें भीषण बाढ़ जैसी स्थिति की उम्मीद नहीं है, लेकिन समुद्र में लहरें ऊंची होने की संभावना और हवा के बढ़ने की संभावना है.

भारी बारिश है जारी

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पिछले दिनों में तमिलनाडु और केरल के कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. इसमें तमिलनाडु के थंजावुर, अतिरामपट्टिनम, चेन्नई और ऊटी (उधगमंडलम) शामिल हैं. वहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, कोझिकोड और कन्नूर में भी बारिश हुई है.

