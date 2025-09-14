scorecardresearch
 

डिंपल यादव सहित 151 यात्री थे सवार... लखनऊ एयरपोर्ट पर टेकऑफ के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक

लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट टेकऑफ से पहले रनवे पर रोकी गई. फ्लाइट में सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे. पायलट ने तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रोका और संभावित दुर्घटना टाल गई. सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी फ्लाइट से रवाना किया गया.

डिंपल यादव इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली जा रही थीं. (Photo- ITG)
लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह इंडिगो फ्लाइट दिल्ली के लिए टेकऑफ के समय गंभीर स्थिति में फंस गई. फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी, लेकिन टेकऑफ नहीं कर पाई और पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा. इस घटना से बड़ा हादसा टल गया. फ्लाइट में सपा सांसद डिंपल यादव सहित कुल 151 यात्री सवार थे.

सूत्रों के अनुसार, सुबह 10:55 बजे, जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए रनवे पर थी, पायलट ने तकनीकी खराबी का सामना किया. रनवे के आखिरी तक पहुंचने से पहले पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोक दिया. इस फैसले से संभावित दुर्घटना टल गई. फ्लाइट रनवे के कोने तक पहुंचकर टेकऑफ नहीं कर पाई और उसे सुरक्षित रूप से वापस लाया गया.

इमरजेंसी की स्थिति के बावजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया. एयरलाइन ने तुरंत उनकी दूसरी फ्लाइट में व्यवस्था की और सभी यात्रियों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया. इंडिगो एयरलाइन ने तकनीकी खराबी की पुष्टि की और कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए.

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, घटना के दौरान एयरपोर्ट का संचालन थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन किसी यात्री को चोट नहीं आई. अधिकारियों ने यह भी बताया कि पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया और टीम की कोऑर्डिनेशन ने बड़ी दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

फ्लाइट की समय-सारिणी के अनुसार, इसे सुबह 11:00 बजे रवाना होना था और दिल्ली में लैंडिंग का समय 12:10 PM निर्धारित था. तकनीकी खराबी के कारण इसमें देरी हुई.

