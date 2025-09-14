डिंपल यादव सहित 151 यात्री थे सवार... लखनऊ एयरपोर्ट पर टेकऑफ के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक

लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह इंडिगो फ्लाइट दिल्ली के लिए टेकऑफ के समय गंभीर स्थिति में फंस गई. फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी, लेकिन टेकऑफ नहीं कर पाई और पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा. इस घटना से बड़ा हादसा टल गया. फ्लाइट में सपा सांसद डिंपल यादव सहित कुल 151 यात्री सवार थे.

सूत्रों के अनुसार, सुबह 10:55 बजे, जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए रनवे पर थी, पायलट ने तकनीकी खराबी का सामना किया. रनवे के आखिरी तक पहुंचने से पहले पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोक दिया. इस फैसले से संभावित दुर्घटना टल गई. फ्लाइट रनवे के कोने तक पहुंचकर टेकऑफ नहीं कर पाई और उसे सुरक्षित रूप से वापस लाया गया.

यह भी पढ़ें: Indigo ने 1700 पायलटों की ट्रेनिंग में बरती लापरवाही, DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस

इमरजेंसी की स्थिति के बावजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया. एयरलाइन ने तुरंत उनकी दूसरी फ्लाइट में व्यवस्था की और सभी यात्रियों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया. इंडिगो एयरलाइन ने तकनीकी खराबी की पुष्टि की और कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए.

Advertisement

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, घटना के दौरान एयरपोर्ट का संचालन थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन किसी यात्री को चोट नहीं आई. अधिकारियों ने यह भी बताया कि पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया और टीम की कोऑर्डिनेशन ने बड़ी दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से इम्फाल जा रहा Indigo का विमान बीच रास्ते वापस लौटा, तकनीकी खराबी बताई जा रही वजह

फ्लाइट की समय-सारिणी के अनुसार, इसे सुबह 11:00 बजे रवाना होना था और दिल्ली में लैंडिंग का समय 12:10 PM निर्धारित था. तकनीकी खराबी के कारण इसमें देरी हुई.

---- समाप्त ----