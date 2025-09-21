'मोदी सरकार में आगे बढ़ रहा वंचित समाज', Aaj Tak के 'निर्माण भारत समिट' में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले

आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. इस समिट में भारत सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद और भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रामदास रामदास आठवले ने भी आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में शिरकत की और तमाम सवालों के जवाब दिए.

उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी नजर में भारत का वंचित समाज आज इतना सशक्त हो चुका है कि वह राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा रहा है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री आठवले ने कहा, 'वंचित समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षिक न्याय मिलना ही चाहिए. मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस गति से वंचित समुदाय को न्याय मिलना चाहिए था वैसा न्याय नहीं मिला.'

रामदास आठवले ने कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, तीन बार मैं लोकसभा का सदस्य रहा. लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैंने देखा है कि नीचे के लोक सक्रिय रहते हैं, एमएलए-एमपी एक्टिव रहते थे, ऊपर वाले लोग इतने एक्टिव नहीं रहते थे. लेकिन सत्ता उनको ही मिलती थी. आपको मैं बताऊं कि बाबा साहेब के मेमोरियल से जुड़े कार्यों के लिए अनेक बार मैं कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों से मिला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ. पीएम मोदी की सरकार आने के बाद नई दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में बाबा साहेब का बहुत अच्छा स्मारक बना.'

आठवले ने कहा कि इंडिया गेट के पास पहले डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन का ऑफिस था, वहां मोदी सरकार ने 350 करोड़ रुपये खर्च करके डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कराया और मुंबई के दादर में इंदु मिल की 12.5 एकड़ जमीन थी, जिसकी कीमत 3600 करोड़ रुपये थी. पीएम मोदी ने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTC) के माध्यम से यह जमीन महाराष्ट्र सरकार को दी. वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का 1400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके भव्य स्मारक बन रहा है.

रामदास आठवले ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वंचित समाज को न्याय और पहचान देने के लिए बहुत सारे काम हुए हैं. 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं. तो वंचित समाज को न्याय देने की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, हमारी सरकार की है और वंचित समाज ऊपर आ रहा है. बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें रिजर्वेशन दिया, उसके माध्यम से अनके लोग अनेक क्षेत्रों में हमारे लोग आगे आ रहे हैं और वंचित समाज आगे बढ़ रहा है.

