'पाकिस्तानी टीवी सीरियल जिंदगी में जहर घोल रहे, दूर रहें महिलाएं...', देवबंद के मौलाना कारी बोले

सहारनपुर में देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इस्हाक गोरा ने पाकिस्तानी टीवी सीरियलों पर बड़ा बयान दिया है. मौलाना ने इन सीरियलों को मुस्लिम घरों में विवाद और नफरत पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया इन्हीं सीरियलों के कारण तलाक और घरों में कलह के मामले बढ़े हैं. उन्होंने मुसलमानों से खासतौर पर महिलाओं से इन सीरियलों से दूर रहने और इस्लामी तालीम अपनाने की अपील की है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तानी टीवी सीरियलों ने हमारे समाज के रिश्तों में जहर घोल दिया है. इन सीरियलों के कारण घरों में कलेश और तलाक के मामले बढ़ रहे हैं.

कहानियों ने रिश्तों में घोला जहर

मौलाना गोरा ने सीधे तौर पर तलाक के बढ़ते मामलों के लिए इन पाकिस्तानी सीरियलों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि टीवी ने घरों में जहर घोल दिया है. उन्होंने कहा, 'ये सीरियल हमारे घरों में जहर घोल रहे हैं. सास-बहू के झगड़े, मर्द को जालिम और औरत को बेबस दिखाना, ऐसी कहानियां हमारे असली रिश्तों को बिगाड़ रही हैं.'

समाज में कलह की मुख्य वजह हैं सीरियल

मौलाना ने आगे कहा कि इन सीरियलों में दिखाए जाने वाले दृश्य और कहानियां वास्तविक जीवन में रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं. उन्होंने मुस्लिम समुदाय, विशेषकर महिलाओं से अपील की कि वे इन सीरियलों से दूर रहें और इस्लामी शिक्षा और मूल्यों को अपनाएं. टेलीविजन ने हमारे घरों में जहर घोला है. मुस्लिम महिलाओं को इन नाटकों को देखना छोड़ देना चाहिए और इस्लामी तालीम की ओर लौटना चाहिए.'

मौलाना गोरा ने दावा किया कि पाकिस्तानी सीरियलों के कारण तलाक के मामले बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन सीरियलों में दिखाए जाने वाले रिश्तों और व्यवहारों का असर वास्तविक जीवन पर पड़ रहा है, जिससे परिवारों में कलेश और अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है.

