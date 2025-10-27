scorecardresearch
 

Feedback

'पाकिस्तानी टीवी सीरियल जिंदगी में जहर घोल रहे, दूर रहें महिलाएं...', देवबंद के मौलाना कारी बोले

देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इस्हाक़ गोरा ने सहारनपुर में पाकिस्तानी टीवी सीरियलों पर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है. मौलाना ने कहा है कि इन सीरियलों ने हमारे पारिवारिक रिश्तों में जहर घोल दिया है, जिसके कारण मुसलमानों में तलाक के मामले बढ़े हैं. उन्होंने महिलाओं से नाटक देखना छोड़ने और इस्लामी तालीम अपनाने का आग्रह किया है.

Advertisement
X
मौलाना कारी ने मुस्लिम महिलाओं को टीवी सीरियल से दूर रहने की दी सलाह. (File Photo: ITG)
मौलाना कारी ने मुस्लिम महिलाओं को टीवी सीरियल से दूर रहने की दी सलाह. (File Photo: ITG)

सहारनपुर में देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इस्हाक गोरा ने पाकिस्तानी टीवी सीरियलों पर बड़ा बयान दिया है. मौलाना ने इन सीरियलों को मुस्लिम घरों में विवाद और नफरत पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया इन्हीं सीरियलों के कारण तलाक और घरों में कलह के मामले बढ़े हैं. उन्होंने मुसलमानों से खासतौर पर महिलाओं से इन सीरियलों से दूर रहने और इस्लामी तालीम अपनाने की अपील की है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तानी टीवी सीरियलों ने हमारे समाज के रिश्तों में जहर घोल दिया है. इन सीरियलों के कारण घरों में कलेश और तलाक के मामले बढ़ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बॉयलर में वेल्डिंग के दौरान धमाका
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो मजदूरों की मौत और कई झुलसे 
A tanker created a fireball on the highway, narrowly avoiding a major accident.
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कैसे चलता टैंकर बना आग का गोला; देखें  
Former Punjab DGP Mohammad Mustafa (Photo- ITG)
'अब बाप नहीं, अंदर का सोल्जर जाग गया है', बेटे की मौत पर बोले पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा  
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे की मौत के बाद मीडिया से खुलकर बात की (Photo: ITG)
'बेटे की हर गलती माफ...' बहू से संबंधों पर बोले पूर्व DGP  
युवकों ने पिकअप ड्राइवर को पीटकर मार डाला 

कहानियों ने रिश्तों में घोला जहर

मौलाना गोरा ने सीधे तौर पर तलाक के बढ़ते मामलों के लिए इन पाकिस्तानी सीरियलों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि टीवी ने घरों में जहर घोल दिया है. उन्होंने कहा, 'ये सीरियल हमारे घरों में जहर घोल रहे हैं. सास-बहू के झगड़े, मर्द को जालिम और औरत को बेबस दिखाना, ऐसी कहानियां हमारे असली रिश्तों को बिगाड़ रही हैं.'

 

समाज में कलह की मुख्य वजह हैं सीरियल

मौलाना ने आगे कहा कि इन सीरियलों में दिखाए जाने वाले दृश्य और कहानियां वास्तविक जीवन में रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं. उन्होंने मुस्लिम समुदाय, विशेषकर महिलाओं से अपील की कि वे इन सीरियलों से दूर रहें और इस्लामी शिक्षा और मूल्यों को अपनाएं. टेलीविजन ने हमारे घरों में जहर घोला है. मुस्लिम महिलाओं को इन नाटकों को देखना छोड़ देना चाहिए और इस्लामी तालीम की ओर लौटना चाहिए.'

Advertisement

मौलाना गोरा ने दावा किया कि पाकिस्तानी सीरियलों के कारण तलाक के मामले बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन सीरियलों में दिखाए जाने वाले रिश्तों और व्यवहारों का असर वास्तविक जीवन पर पड़ रहा है, जिससे परिवारों में कलेश और अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    Advertisement