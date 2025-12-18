दिल्ली-देहरादून समेत कई राज्यों में ठंड और घने कोहरे का कहर, देखें वीडियो

दिल्ली समेत भारत के कई इलाकों में आज घना कोहरा छाया है. सर्दियों में ठंड के बढ़ने के साथ-साथ लोगों को कोहरे का सामना भी करना पड़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. कई इलाकों में बुधवार रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है, जो सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को दर्शाती है.
मयूर विहार में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला है. दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, विवेक विहार में 411 AQI, जहांगीरपुरी में 404 AQI, रोहिणी में 399 AQI, आईटीओ में 398 AQI और नेहरू नगर में 396 AQI दर्ज किया गया है.
कोहरे का असर उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है. देहरादून में सर्दियों के बढ़ते ही पूरे शहर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और ठंडक तेज महसूस हो रही है. यहां लोग सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर कड़ाके की ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. यहां की वायु गुणवत्ता भी गिर गई है और ए़क्यूआई खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज देश के कई इलाकों में सुबह घने कोहरे की चेतावनी दी थी. IMD के मुताबिक दिल्ली-NCR में आने वाले दिनों में भी कोहरा छाया रह सकता है. 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वाहन धीरे चलाएं और फॉग लाइट्स का उपयोग करें. घने कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा ना करें. साथ ही, आईएमडी की एडवाइजरी पर नजर रखकर उसके अनुसार दिन की योजना बनाएं.
