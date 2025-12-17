scorecardresearch
 
दिल्ली-NCR में सुबह छाया रहेगा कोहरा, देश के इन राज्यों में भी अलर्ट... जानें मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है. वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी हो सकती है. आइए जानते हैं आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग स्थानों में कैसा मौसम रहने वाला है?

भारत के इन राज्यों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा. (Photo: PTI)
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग हिस्सों के मौसम की जानकारी दी है. मौसम विभाग ने बताया कि 18 से 22 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में सुबह घना कोहरा छा सकता है. उत्तराखंड में भी अलग-अलग इलाकों में सुबह घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है.

IMD ने मुताबिक, 18 से 22 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत और 18 से 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शीत लहर चलने की प्रबल संभावना है.

हल्की बर्फबारी की आशंका
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर 18 से 23 दिसंबर के दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा 20 और 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है. पंजाब में भी अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश बताई गई है.

जानें दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम 
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. आज 17 दिसंबर को रात में धुंध छाई रह सकती है. वहीं 18 दिसंबर को सुबह के समय कई स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम धुंध छाई रहेगी. मौसम विभाग ने बताया कि 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है.

