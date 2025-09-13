scorecardresearch
 

'11 बम रखे हैं...', होटल ताज को उड़ाने की धमकी, HC को भी यहीं से आया था धमकीभरा मेल

दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित ताज पैलेस होटल और केरल के पद्मनाभस्वामी व अट्टुकल देवी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. मेल में होटल में 16 बम होने और सुबह 11 बजे तक खाली कराने की बात कही गई थी. पुलिस और बम स्क्वॉड ने तलाशी ली लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला. मामला साइबर सेल जांच में है.

होटल में कई वीवीआईपी मौजूद थे. (Photo: Representational)
राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित ताज पैलेस होटल और केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी व अट्टुकल देवी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं. हालांकि दोनों ही जगहों पर जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को तकरीबन एक घंटे पहले होटल ताज पैलेस में धमकी भरे ईमेल की सूचना मिली थी. मेल में लिखा गया था कि होटल में 16 बम रखे गए हैं और सुबह 11 बजे तक होटल खाली करा लिया जाए. होटल में कई वीवीआईपी मौजूद थे. जांच में सामने आया कि यह धमकी उसी ईमेल आईडी से आई थी जिससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट को भी बम की धमकी दी गई थी. ईमेल रात 2 बजे भेजा गया था. पुलिस और बम स्क्वॉड ने पूरे होटल की तलाशी ली लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. मामले की जांच साइबर सेल कर रही है.

उधर, केरल के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर और अट्टुकल देवी मंदिर को भी शनिवार को धमकी भरे मेल मिले. पुलिस ने बताया कि मेल में स्पष्ट रूप से किसी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन एहतियातन बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे मंदिर परिसर की जांच की जा रही है. फिलहाल दोनों जगह स्थिति सामान्य है.

पुलिस का कहना है कि धमकी वाले मेल्स की उत्पत्ति और इसके पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए साइबर जांच तेज कर दी गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बीती रात एफआईआर दर्ज होने के बाद साइबर सेल ईमेल के स्रोत और उसे भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है. इसी तरह मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट को धमकी भरा मेल मिलने पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है. आजाद मैदान थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1) और 353(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. फिलहाल अधिकारी ईमेल की तकनीकी पड़ताल कर रहे हैं.

