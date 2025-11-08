दिल्ली: रिठाला में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की कई गाड़ियां

दिल्ली के रिठाला स्थिति एक झुग्गी बस्ती में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची गई. दिल्ली फायर विभाग के अधिकारी ने बताया कि दमकलकर्मियों की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. हालांकि, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं.

दिल्ली अग्निशमन अधिकारी एसके दुआ ने बताया कि हमें सूचना मिली कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच स्थित बंगाली बस्ती की झोपड़ियों में आग लग गई है. दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं... कुल 29 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर अब काबू पा लिया गया है.

उन्होंने बताया कि एक बच्चा घायल बताया गया है, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है. किसी और के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है...

शुक्रवार रात को लगी थी आग

इससे पहले डीएफएस ने बताया कि उन्हें रात करीब 10.56 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 15 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं थीं.

प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि कई झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गई हैं. इस बीच, पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई और निवासियों में दहशत फैल गई.

इलाके से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया, जबकि स्थानीय लोग अपना सामान बचाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है तथा आग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां तैयार रखी गई हैं. डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, 'हमारी टीमें आग बुझाने के लिए काम कर रही हैं. हमने पुलिस से दर्शकों को दूर रखने को कहा है.'

