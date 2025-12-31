scorecardresearch
 
दिल्ली: जश्न-ए-न्यू ईयर से पहले ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, ₹10 करोड़ की हेरोइन बरामद

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नए साल के जश्न से पहले एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 10 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से ड्रग्स के इंटरनेशनल नेटवर्क का भंडाफोड़ (File Photo: Representational )
क्राइम ब्रांच ने नए साल की शुरुआत से पहले दिल्ली-एनसीआर में एक्टिव एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अंशुल राणा और विक्की नाम के तस्करों के पास से 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत आंकी गई है. 

जांच अधिकारियों ने हेरोइन की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले वाहन और सिंडिकेट चलाने के लिए उपयोग किए जा रहे छह मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. 

पूछताछ के दौरान अंशुल राणा ने खुलासा किया है कि वह दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का हिस्सा है. उसने यह ड्रग्स विक्की से खरीदी थी, जो इसे उत्तर प्रदेश के बरेली से मंगवाता था.

10 करोड़ की ड्रग्स बरामद

क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से ड्रग तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. पुलिस ने बताया कि जब्त की गई 2.034 किलोग्राम हेरोइन की शुद्धता और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मांग के कारण इसकी कीमत ₹10 करोड़ से ज्यादा है. 

नए साल की पार्टियों में ड्रग्स की बढ़ी मांग को देखते हुए यह सिंडिकेट बड़ी खेप खपाने की तैयारी में था. पुलिस अब इनके मोबाइल फोन के जरिए अन्य संपर्कों को खंगाल रही है.

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज कार, ड्रग्स डिलीवरी और गिरफ्तारी... नए साल की रेव पार्टी में सप्लाई होनी थी लाखों की खेप, ऐसे हुआ खुलासा

बरेली से जुड़ा है सिंडिकेट का तार

गिरफ्तार आरोपी अंशुल राणा ने पुलिसिया पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि वह लंबे वक्त से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हेरोइन की सप्लाई कर रहा था. इस नेटवर्क का मुख्य स्रोत उत्तर प्रदेश का बरेली शहर है, जहां से दूसरा आरोपी विक्की ड्रग्स की खेप लेकर आता था. पुलिस अब बरेली में मौजूद इन सप्लायरों तक पहुंचने के लिए छापेमारी की योजना बना रही है, जिससे इस पूरे गिरोह की जड़ को खत्म किया जा सके.

