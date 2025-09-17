scorecardresearch
 

Feedback

आज से 2 अक्टूबर तक देशभर में चलेगा ये बड़ा अभियान, पीएम मोदी ने की शुरुआत

देश की महिलाओं, बच्चियों और छोटे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है. यह अभियान महिला और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा अभियान हो सकता है.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर 'स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार' अभियान शुरू किया गया है (Photo - AI Generated)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर 'स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार' अभियान शुरू किया गया है (Photo - AI Generated)

महिलाओं और बच्चों के लिए देश में अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है.  17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाकर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी. 

देशभर के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, रेफलर अस्पताल और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. 

महिला स्वास्थ्य जांच के लिए लगेंगे शिविर
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है. इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है. इसके तरत   एनीमिया, ब्लडप्रेशर, डायबिटिज और कैंसर के लिए व्यापक जांच की व्यवस्था इन शिविरों में की जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

parking tender online process
Parking का ठेका कैसे लें? जानें इसके टेंडर का Process 
मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल या प्राइवेट कॉम्प्लेक्स अपनी पार्किंग का ठेका खुद निजी स्तर पर देते हैं. (Photo: Freepik)
कैसे मिलता है पार्किंग का ठेका? कौन भर सकते हैं टेंडर, समझिए पूरा प्रोसेस 
gold price vs silver price
Gold-Silver Price: सोना सस्ता... चांदी ने बनाया रिकॉर्ड 
cbse 2026 rules for marks and attendace exam
CBSE Rules 2026: 75% अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स ज़रूरी 
1907 में अमेरिका के डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने दावा किया था कि इंसान के मरते ही शरीर का वजन अचानक 21 ग्राम कम हो जाता है. ( Photo: AI Generated)
क्या सच में आत्मा का वजन होता है 21 ग्राम? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है 

यह अभियान स्वास्थ्य की प्रगति की निगरानी के लिए प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) जांच, परामर्श और मातृ एवं बाल संरक्षण (एमसीपी) कार्डों का वितरण करके मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को मजबूत करता है. इस पहल के तहत जिला अस्पतालों की ओर से स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन और दंत चिकित्सक जैसे विशेषज्ञ कैंप में मौजूद रहेंगे. ये डॉक्टर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सटीक निदान और देखभाल की सही सलाह देंगे.

Advertisement

अभियान का मकसद मां और बच्चों के मृत्युदर को कम करना है
अभियान का दूसरा मकसद मां और बच्चे के मृत्यु दर को कम करना भी है. इसके तहत  टीकाकरण प्रयासों और पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देना है. इस अभियान की सफलता के लिए सशक्त पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय पर  निगरानी भी की जाएगी. 

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (एसएनएसपीए) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक ऐतिहासिक पहल है. इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रमुख सहयोगी है. जनभागीदारी अभियान के रूप में यह कार्यक्रम समावेशी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement