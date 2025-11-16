दिल्ली की 43 लोकेशन से गुजरा आतंकी डॉ. उमर... i20 में घंटों घूमता रहा, सामने आईं CCTV की तस्वीरें

दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही टीम ने दिल्ली-एनसीआर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उमर नबी की रूट मैपिंग की है, जिसमें फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय परिसर से पुरानी दिल्ली के बीचों-बीच, जानलेवा विस्फोट से कुछ घंटे पहले तक पूरी गतिविधि का पता चल रहा है. इसी बीच इंडिया टुडे/आजतक को 43 एक्सक्लूसिव CCTV इमेजेस हाथ लगे हैं. इस फुटेज-तस्वीरों में ब्लास्ट के साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी द्वारा ड्राइव की जा रही हाइयुंडई i20 कार की पूरी गतिविधि नजर आ रही है.

इंडिया टुडे/ आजतक को मिली ये तस्वीरें फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से पुरानी दिल्ली के बीचों-बीच, जानलेवा विस्फोट से कुछ घंटे पहले तक संदिग्ध के रास्ते की पहले कभी न देखी गई जानकारियों को उजागर कर रही हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के कई जिलों, राजमार्गों और प्रमुख स्थानों को कवर करते हुए 5,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से रूट मैपिंग की गई है.

सीसीटीवी ट्रेसिंग की कुछ तस्वीरें उमर की लगभग दो हफ्ते की गतिविधियों को दर्शाती हैं- 29 अक्टूबर से, जब वाहन को पहली बार फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय में देखा गया था. और 10 नवंबर तक जब कार विस्फोट से कुछ मिनट पहले लाल किला क्षेत्र में पहुंची थी.

घटनाओं की पूरी टाइमलाइन

29 अक्टूबर: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी

29 अक्टूबर: उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री करती है.

शाम 6:36 बजे: कार को कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी किया जाता है.

शाम 8:18 बजे: कार को हॉस्टल एरिया के अंदर पार्क किया जाता है.

30 अक्टूबर: कैंपस के अंदर एक्टिविटी

सुबह 7:31 बजे: उमर फिर से i20 को कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी करता है.

दोपहर 2:38 बजे: उमर एक मैकेनिक और कंपाउंडर को पार्किंग एरिया बुलाता है; वे मोटरसाइकिल पर पहुंचते हैं.

दोपहर 2:41 बजे: i20 अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाती है.

9-10 नवंबर: दिल्ली में प्रवेश और NRC में हलचल

9 नवंबर: देर रात

रात 11:43 बजे: उमर की i20 दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खलीलपुर टोल पर दिखाई देती है.

10 नवंबर: शुरुआती घंटे

रात 12:46 बजे: i20 खलीलपुर टोल से बाहर निकलती है.

सुबह 1:45 बजे: कार फिर उसी टोल पॉइंट पर कैद होती है.

सुबह 3:07 बजे: i20 को KMP एक्सप्रेस वे के पास खड़ी देखा जाता है.

सुबह 6:42 बजे: वाहन अभी-भी KMP के पास पार्क है. इसके थोड़ी देर बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बाहर निकलती है.

10 नवंबर: सुबह दिल्ली में एंट्री

सुबह 8:03 बजे: कार बदरपुर में एंट्री करती है.

सुबह 8:31 बजे: कार आश्रम चौक पहुंचती है और रिंग रोड पर चली जाती है.

सुबह 8:35 बजे: कार नोएडा की ओर DND फ्लाइवे की ओर मुड़ती है.

सुबह 8:37 बजे: कार DND से मयूर विहार की ओर मुड़ जाती है.

सुबह 8:39 बजे: कार मयूर विहार में एंट्री करती है.

सुबह 8:47 बजे: कार चिल्ला CNG पंप के पास दिखाई देती है.

सुबह 8:56 बजे: फिर से कार को मयूर विहार में देखा जाता है.

सुबह 8:58 बजे: कार को DND से आश्रम चौक की ओर जाते हुए दिखा गया.

सुबह 9:17 बजे: कार निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरती है.

सुबह 9:18 बजे: इंडिया गेट की ओर बढ़ती है.

सुबह 9:22 बजे: इंडिया गेट पहुंचती है.

सुबह 9:25 बजे: कार इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड पर देखी गई.

सुबह 9:26 बजे: अकबर रोड की ओर मुड़ जाती है.

सुबह 9:30 बजे: कार रेल भवन के पास पहुंचती है.

सुबह 9:31 बजे: कर्तव्य पथ पर पहुंचती है; उसी वक्त कार को सुनेहरी बाग रोड पर देखा जाता है.

सुबह 9:33 बजे: कार तुगलक रोड पुलिस स्टेशन से गुजरती है.

सुबह 9:35 बजे: लोधी रोड से होकर गुजरती है.

सुबह 9:40 बजे: कार को अरबिंदो मार्ग पर देखा गया.

सुबह 9:48 बजे: कार सफदरजंग अस्पताल के सामने से गुजरती है.

10 नवंबर: दोपहर में सेंट्रल दिल्ली में हलचल

दोपहर 2:04 बजे: कनॉट प्लेस आउटर सर्कल पर देखी गई.

दोपहर 2:10 बजे: कनॉट प्लेस से बाराखंबा रोड की ओर बढ़ती है.

दोपहर 2:17 बजे: रामलीला मैदान के पास देखा गया.

दोपहर 2:34 बजे: कार को तुर्कमान गेट मस्जिद के पास देखा गया.

दोपहर 3:15 बजे: दिल्ली गेट रेड लाइट दिखाई दी.

दोपहर 3:16 बजे: कार दरियागंज पुलिस स्टेशन से गुजरती है.

दोपहर 3:29 बजे: रेड फोर्ट पार्किंग एरिया पहुंचती है.

10 नवंबर: विस्फोट से पहले की अंतिम गतिविधि

शाम 6:23 बजे: लगभग तीन घंटे बाद कार रेड फोर्ट पार्किंग से बाहर निकलती है.

शाम 6:50 बजे: i20 विस्फोट स्थल के पास रेड फोर्ट पहुंचती है.

विस्फोट के तुरंत बाद का भयावह मंजर

इंडिया टुडे/आजतक को मिले CCTV फुटेज में विस्फोट के तुरंत बाद का दर्दनाक मंजर देखने को मिलता है. ब्लास्ट में घायलों को लोगों ठेले और ई-रिक्शा पर लादकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं. साथ ही सड़क किनारे लिटाते नजर आ रहे हैं. वहीं, विस्फोट से सुलगे वाहनों की लपटें– धुएं और मलबे के बीच स्थानीय लोग घायलों को बचाने दौड़ रहे हैं.

बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हो गए.

