दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन! सलमान ने J-K के तारिक को बेची थी i-20 कार

दिल्ली ब्लास्ट की हर एंगल से जांच की जा रही है (Photo- AP)
दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक अत्यंत गंभीर और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है. सूत्रों के अनुसार, जिस हुंडई i-20 कार में धमाका हुआ, उसे कई बार बेचा गया था. उसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है. इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं.

जांच एजेंसियों को पता चला है कि इस i-20 कार को कई बार खरीदा और बेचा गया था. सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह गाड़ी पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची थी.

सूत्रों के मुताबिक, कार की खरीद-फरोख्त में फर्जी कागजातों (Fake Documents) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे कार के असली मालिक की पहचान अभी तक साफ नहीं हो पाई है. यह फर्जीवाड़ा ब्लास्ट की साजिश में शामिल लोगों के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 14 साल बाद सबसे बड़ा धमाका, 8 की मौत, मुंबई तक हाई अलर्ट, NIA-NSG जांच में जुटी

इससे पहले खबर आई थी कि यह कार हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले सलमान की थी जिसने इसे बेच दिया था. कार गुरुग्राम में रजिस्टर्ड थी. 20 सितंबर 2025 को फरीदाबाद में गलत पार्किंग के लिए इस कार का चालान किया गया था.

आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा और जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.  फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर डटी हुई है और धमाके के केंद्र यानी कार के अवशेषों की गहनता से जांच कर रही है.

ब्लास्ट की डेनसिटी की जांच का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक पदार्थ की प्रकृति और धमाके में इस्तेमाल हुए रसायन का पता लगाना है. इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि यह धमाका लाल किले के पास, सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक हुंडई i-20 कार में हुआ.

---- समाप्त ----
