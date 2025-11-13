कार में बड़ा बैग, बार-बार कैमरे पर नजर... दिल्ली में एंट्री करते हुए आतंकी उमर का नया VIDEO

Delhi Blast Exclusive VIDEO: दिल्ली धमाके के आरोपी आतंकी उमर का एक और अहम CCTV फुटेज सामने आया है, जिसने पूरे मामले की टाइमलाइन को और स्पष्ट कर दिया है. यह वीडियो बदरपुर बॉर्डर टोल का है, जहां 10 नवंबर की सुबह 8 बजकर 2 मिनट पर उमर की हुंडई i20 कार दिल्ली में एंट्री करती दिखाई देती है.

फुटेज में उमर मास्क पहने हुए कार चलाता दिख रहा है. उसकी आंखें बार-बार कैमरे की ओर उठती हैं, मानो वह जांच के दायरे में आने की आशंका पहले से महसूस कर रहा हो. कार की पिछली सीट पर रखा एक बड़ा बैग फुटेज में साफ दिखाई देता है, जिसे जांच एजेंसियां बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं.

वीडियो में कार टोल प्लाज़ा पर रुकती है. उमर पैसे निकालकर टोलकर्मी को देता है, लेकिन आगे बढ़ते वक्त भी लगातार CCTV की ओर देखता रहता है. एजेंसियों का कहना है कि उसका यह संदिग्ध व्यवहार बताता है कि उसे अपनी तलाश तेज होने का अंदाज़ा था.

यह फुटेज अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह दिल्ली में उमर की एंट्री के सटीक समय को पुख्ता करता है. पुलिस और NIA इस क्लिप को बाकी CCTV टाइमलाइन के साथ जोड़कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उमर धमाके से पहले किन-किन मार्गों से गुजरा और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं था.

यह वीडियो दिल्ली धमाका केस की जांच को मजबूत दिशा दे रहा है और एजेंसियां फुटेज का फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण कर रही हैं ताकि उसके पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके.

बता दें कि बम धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 पहुंच चुका है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने करीब डेढ़ घंटे तक हाई-लेवल बैठक की. इसमें आईबी प्रमुख, एनआईए डीजी, दिल्ली पुलिस आयुक्त, गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

