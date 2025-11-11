scorecardresearch
 

Feedback

तेज धमाके की आवाज, फिर भागो-भागो चिल्लाते लोग... सामने आए दिल्ली कार ब्लास्ट के VIDEO

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर, कटरा और जम्मू शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कोलकाता में 14 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच के लिए मौजूद भारतीय और अफ्रीकी क्रिकेट टीम के होटल की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है.

Advertisement
X
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम एक कार ​ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हैं. (Photo: PTI)
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम एक कार ​ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हैं. (Photo: PTI)

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए कार ब्लास्ट की भयावहता कई लोगों के मोबाइल फोन में कैद हुई है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आजतक के हाथ भी घटना वाली जगह के आसपास के दो वीडियो हाथ लगे हैं, जिनमें तेज धमाके की आवाज के साथ आसमान में आग का गुबार उठता दिख रहा है. विस्फोट से दहशत में आए लोग 'भागो-भागो' चिल्लाते हुए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. एक वीडियो में लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर i20 कार के धमाके का लाइव मोमेंट कैद है, जबकि दूसरे में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मची अफरातफरी का दृश्य.

धमाका 10 नवंबर की शाम 6:52 बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ. एक प्रत्यक्षदर्शी ने आजतक को बताया, 'विस्फोट इतना जोरदार था कि जमीन कांप गई. हमने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी. लोग आपस में गिरते-पड़ते भाग रहे थे. मैं कुर्सी पर बैठा था और धमाके से तीन बार गिरा.' एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, 'सड़क पर धमाके में मारे गए लोगों के हाथ और फेफड़े बिखरे पड़े थे, यह भयावह दृश्य देखकर मेरा खून जम गया.' एक अन्य सीसीटीवी वीडियो में एक शव गाड़ी पर और दूसरा सड़क पर पड़ा दिख रहा है.

इस कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हैं. i20 कार में धमाके के बाद आसपास मौजूद 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो जल गए. आसपास की स्ट्रीट लाइटें फूट गईं, और कंपन चांदनी चौक तक महसूस हुई. कई दुकानों और लाल किला मेट्रो स्टेशन में लगे कांच चकनाचूर हो गए. दिल्ली पुलिस ने इस कार ब्लास्ट केस में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है, जो आतंकवाद और उसके लिए सजा से संबंधित है. इसके अलावा एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Police Special Cell has found some important clues which indicate that the car blast near Red Fort could be a suicide terrorist attack
फिदायीन हमला है दिल्ली ब्लास्ट! i20 कार में लगा था विस्फोटक, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे तार 
According to the Delhi Police Special Cell, the i20 car was parked in the Sunehri Masjid parking lot for three hours before the blast
दिल्ली की सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे खड़ी थी i20 कार, यहां से निकलने के 4 मिनट बाद हो गया ब्लास्ट 
This is a high-intensity blast: Sources from the investigative agency.
दिल्ली धमाका: लाल किले के पास I-20 कार में ब्लास्ट, कई लोगों की मौत 
Delhi Incident: More than 10 tragic deaths, many seriously injured
दिल्ली धमाका: कईं लोगों की हुई मौत, CM रेखा गुप्ता और अमित शाह पहुंचे अस्पताल  
Delhi Blast: भीड़भाड़ वाले इलाके में कार में हुआ धमाका, 8 की मौत, अमेरिका ने जताई चिंता 
Advertisement

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों ने आजतक को बताया कि धमाके से पहले i20 कार लाल किले के पास स्थित मुगलकालीन सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी थी. कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 बजे पार्किंग में एंटर हुई और 6:48 बजे यहां से ​बाहर निकली. इसके ठीक 4 मिनट बाद, शाम 6:52 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्क ट्रैफिक सिग्नल के पास कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हो गया. जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह एक फिदायीन आतंकी हमला हो सकता है, जिसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों की मानें तो जांच एजेंसियां कार के सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में तीन घंटे के करीब खड़ी रहने को संदेहास्पद मान रही हैं. उन्हें शक है कि यहीं पर कार में विस्फोटक प्लांट किया गया हो सकता है. सूत्रों की मानें तो कार में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के सवार होने का शक भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को है. डॉक्टर उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का सदस्य है, जो फरार चल रहा था. इसकी पुष्टि के लिए i20 कार में सवार मृतकों के डीएनए की जांच होगी. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement