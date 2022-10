Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, नोएडा में भी AQI 342, जानें NCR का हाल

Delhi pollution: दिवाली के अगले दिन देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखा गया. दिल्ली-एनसीआर में रोक के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होती रही. इसका असर ये हुआ कि मंगलवार सुबह पॉल्यूशन लेवल बढ़कर 323 AQI पर पहुंच गया.

जहांगीरपुरी में खतरनाक स्तर पर पहुंचा था प्रदूषण

दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक, दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हवा हो गई है. रात 10.30 बजे के पास दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 770 पहुंच गया था.

कहां-कितना रहा प्रदूषण का स्तर

SAFAR India air quality service के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 323 दर्ज किया गया. वहीं नोएडा की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं रही. यहां AQI 342 दर्ज हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. इससे पहले दिवाली के दिन सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 276 दर्ज किया गया था. वहीं, नोएडा का AQI 309 रिकॉर्ड किया गया था.

बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 323 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



