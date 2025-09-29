scorecardresearch
 

दिल्ली: वीजा खत्म होने के बाद रुके 2 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, पुलिस ने शुरू किया डिपोर्टेशन प्रोसेस

दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके से दो अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. दोनों की पहचान मो. अब्दुलअजीज मियां और मो. रफीकुल इस्लाम के रूप में हुई है. ये दोनों वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे. अब इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई (Photo: Screengrab/ANI)
गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई (Photo: Screengrab/ANI)

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशंस सेल, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों, मो. अब्दुलअजीज मियां और मो. रफीकुल इस्लाम को हिरासत में लिया है. उनकी गिरफ्तारी महिपालपुर इलाके से की गई. ये दोनों करीब दो साल पहले भारत में दाखिल हुए थे. वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वे भारत में रह रहे थे. 

पुलिस को महिपालपुर में एक अवैध प्रवासी के ठहरने की गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई. 

पुलिस अब एफआरआरओ (FRRO), दिल्ली की मदद से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर रही है.

जानकारी मिलने के बाद फौरन मौके पर पहुंची पुलिस

यह कार्रवाई ऑपरेशंस सेल, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी महिपालपुर इलाके में ठहरने की जगह तलाश रहा है. टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सूचना देने वाले की मदद से दो संदिग्धों की पहचान की. पुलिस ने गहन जांच की और दोनों व्यक्तियों से वैध वीजा और यात्रा दस्तावेज मांगे गए.

यह भी पढ़ें: बंग्लादेशी घुसपैठिये की दोहरी पहचान पर बवाल, BJP ने TMC पर अवैध नागरिकों को बचाने का आरोप लगाया

हिरासत में लिए गए दोनों अवैध प्रवासी, मो. अब्दुलअजीज मियां और मो. रफीकुल इस्लाम, वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहे. उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे करीब दो साल पहले भारत में दाखिल हुए थे, लेकिन उनके वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वे यहीं ओवरस्टे कर रहे थे. सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO), दिल्ली की मदद से इन्हें वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
