जिस कपड़े से प्राइवेट पार्ट साफ किया, उसी को बर्तनों पर रखा, जूस वाले की शर्मनाक हरकत, पुलिस ने जब्त की रेहड़ी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एसएसपी कार्यालय के बाहर कोर्ट तिराहे पर जूस बेचने वाले युवक की गंदी हरकत कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि युवक पहले अपने प्राइवेट पार्ट को कपड़े से साफ कर रहा था और फिर उसी कपड़े को उसने जूस के बर्तन में डाल दिया.
घटना शनिवार की बताई जा रही है. मौके पर मौजूद एक युवती ने जब जूस बेचने वाले को शर्मनाक हरकत करते देखा, तो उसने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है?
इस पर आरोपी ने सफाई देते हुए कहा कि उसके पेट के निचले हिस्से में फुंसी हो गई थी, जिसे वह साफ कर रहा था.
इस घटना की जानकारी मिलते ही चौक क्षेत्र की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कोतवाली ले जाया गया. शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि आरोपी की रेहड़ी को सीज कर उसके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ी नाराज़गी जताई है और प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.
उधर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए रेहड़ी को सीज कर दिया और भविष्य में वहां पर रेहड़ी न खड़ी करने की हिदायत दी.