scorecardresearch
 

Feedback

जिस कपड़े से प्राइवेट पार्ट साफ किया, उसी को बर्तनों पर रखा, जूस वाले की शर्मनाक हरकत, पुलिस ने जब्त की रेहड़ी

Dehradun Juice Seller: देहरादून में एक जूस बेचने वाले की शर्मनाक और घिनौनी हरकत ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. आरोपी की यह गंदी करतूत एक मोबाइल कैमरे में कैद हो गई.

Advertisement
X
प्राइवेट पार्ट साफ कर जूस के बर्तनों पर रखा कपड़ा.
प्राइवेट पार्ट साफ कर जूस के बर्तनों पर रखा कपड़ा.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एसएसपी कार्यालय के बाहर कोर्ट तिराहे पर जूस बेचने वाले युवक की गंदी हरकत कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि युवक पहले अपने प्राइवेट पार्ट को कपड़े से साफ कर रहा था और फिर उसी कपड़े को उसने जूस के बर्तन में डाल दिया.

घटना शनिवार की बताई जा रही है. मौके पर मौजूद एक युवती ने जब जूस बेचने वाले को शर्मनाक हरकत करते देखा, तो उसने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है?

इस पर आरोपी ने सफाई देते हुए कहा कि उसके पेट के निचले हिस्से में फुंसी हो गई थी, जिसे वह साफ कर रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

थूक कर रोटी बनाता कारीगर. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद: होटल कारीगर की घिनौनी करतूत, थूक-थूक कर रोटी बनाने का Video वायरल 
(Photo: Representational )
इंदौर: सड़क पर गुटखा थूकने का विरोध करना पड़ा महंगा, ढाबा मालिक की हत्या 
थूकने का वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
भोपाल में फलों पर थूकने का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने जमकर मचाया हंगामा 
Man made to lick shoe
'अपनी चप्पल पर थूक कर चाट...' साइकिल चोरी के शक में शख्स के साथ अमानवीय व्यवहार, VIDEO 
स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया - देहरादून
भारत की शिक्षा राजधानी है Dehradun, जानें...  

इस घटना की जानकारी मिलते ही चौक क्षेत्र की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कोतवाली ले जाया गया. शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि आरोपी की रेहड़ी को सीज कर उसके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ी नाराज़गी जताई है और प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

Advertisement

उधर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए रेहड़ी को सीज कर दिया और भविष्य में वहां पर रेहड़ी न खड़ी करने की हिदायत दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement