केरल: पलक्कड़ में स्कूल के बाहर मिला विस्फोटक, बच्चे ने खेल- खेल में फेंका तो हुआ जोरदार धमाका

केरल के पलक्कड़ में एक स्कूल के बाहर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया. 10 साल के छात्र द्वारा उपकरण फेंकने पर विस्फोट हुआ, जिससे वह और एक बुजुर्ग महिला घायल हो गए. पुलिस ने चार और विस्फोटक बरामद कर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.

पलक्कड़ में स्कूल के बाहर मिला विस्फोटक (Photo: AI)
केरल के पलक्कड़ में वडकांथरा स्थित एक स्कूल परिसर के बाहर बुधवार को विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने बताया कि ये विस्फोटक बुधवार शाम को तब मिले जब एक छात्र ने इनमें से एक उपकरण फेंका - जिनका इस्तेमाल जंगली सूअरों को मारने के लिए किया जाता है. इसमें एकाएक विस्फोट हो गया. धमाके से छात्र को और पास में खड़ी एक बुजुर्ग महिला को मामूली चोटें आईं.

एफआईआर में कहा गया है कि 10 साल के छात्र नारायणन को दोपहर लगभग 3.45 बजे वडकांथरा स्थित व्यास विद्या पीडोम प्री-प्राइमरी स्कूल परिसर के गेट के पास विस्फोटक मिले. इस विस्फोटक को पाकर उत्साहित होकर उसने एक जमीन पर फेंक दिया तो वह तेज आवाज के साथ फट गया. ऐसे में अचानक हड़कंप मच गया.

स्कूल के अधिकारी और स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया. पुलिस ने जगह की तलाशी ली और एक बाल्टी में चार और विस्फोटक बरामद किए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर है.

पलक्कड़ उत्तर पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(ए) (जीवन को खतरे में डालने वाला विस्फोट करना), धारा 4(ए) (जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने के इरादे से विस्फोटक रखना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (जो बच्चों के प्रति क्रूरता से संबंधित है) के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की प्राथमिकी में कहा गया है कि विस्फोटक खतरनाक प्रकृति के थे और मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए उस स्थान पर रखे गए थे.

डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, जांच के तहत इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे बरामद कर लिए गए हैं और स्कूल परिसर के पास विस्फोटक रखने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

भाजपा के जिला नेताओं ने घटना के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है और गहन जांच की मांग की है. माकपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन आरएसएस से जुड़ा है और इलाके में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कांग्रेस ने भी घटना की विस्तृत जांच की मांग की है.

---- समाप्त ----
