Cyclone Senyar: किन राज्यों में असर डालेगा, कितनी रफ्तार होगी, रूट क्या है? जानिए सारे सवालों के जवाब

साइक्लोन सेनयार भारत में कई जगहों के मौसम पर असर डाल सकता है. इसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, Cyclone Senyar का यह नाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के द्वारा उत्तर हिंद महासागर के नामकरण सूची में दिया गया है. यह तूफान अक्टूबर में आए चक्रवात ‘मोंथा’ के तुरंत बाद बन रहा है, जो इस सीजन में असामान्य रूप से अधिक गतिविधि को दर्शाता है.

जानिए क्या होगा रूट?

मौसम मॉडल के दो संभावित रास्ते बताए गए हैं. पहला 29 से 30 नवंबर के आसपास तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजर सकता है. दूसरा यह हो सकता है कि उत्तर की ओर मुड़कर समुद्र में ही बना रहे और धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाए. बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों का मार्ग अक्सर ऊपरी हवाओं में छोटे बदलावों से प्रभावित होता है.

यहां होगी भारी बारिश

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 29 नवंबर तक भारी बारिश, गर्जना और 40 से 50 किमी/घंटा की हवा चलने की संभावना है.

तमिलनाडु में 30 नवंबर तक व्यापक बारिश के साथ बेहद भारी बारिश की संभावना बताई गई है. केरल और माहे में मध्यम से भारी बारिश रहेगी, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 29 नवंबर से बारिश बढ़ेगी और 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना बताई गई है.

लक्षद्वीप में समुद्र में लहरें ऊंची और तेज रहेंगी. इसके साथ ही पानी अशांत रहेगा और बारिश जारी रहेगी. ओडिशा में 27 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने दिया अपडेट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयरी की है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मलक्का जलडमरूमध्य पर डीप डिप्रेशन पिछले 6 घंटों में लगभग पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ा और तीव्र होकर चक्रवाती तूफान "सेन्यार" में बदल गया है. यह आज, 26 नवंबर 2025 को सुबह 5:30 पर मलक्का जलडमरूमध्य और उससे सटे उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया में अक्षांश 5.0°N उत्तर और देशांतर 98.0°E पूर्व के पास केंद्रित था.

(A) Cyclonic Storm "Senyar" [Pronunciation: 'Sen-yar'] over Strait of Malacca and adjoining Northeast Indonesia The deep depression over Strait of Malacca moved nearly westwards in past 6 hours with a speed of 10 kmph, intensified into a cyclonic storm "Senyar" [Pronunciation:… — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2025

यह कूटा मक्मूर (इंडोनेशिया) से लगभग 100 किमी पूर्व, जॉर्ज टाउन (मलेशिया) से 260 किमी पश्चिम-दक्षिणपश्चिम, नैनकौरी (निकोबार द्वीप) से 600 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व और कार निकोबार (निकोबार द्वीप) से 740 किमी दक्षिणपूर्व में स्थित था. यह संभव है कि चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटों तक अपनी तीव्रता बनाए रखे और उसके बाद धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाए.

इसकी लगभग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए आज, 26 नवम्बर को लगभग अक्षांश 5.0°N पर इंडोनेशिया तट को पार करने की संभावना है. इसके बाद, यह शुरुआत में पश्चिम-दक्षिणपश्चिम की ओर बढ़ेगा और इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान पूर्व की ओर मुड़ जाएगा.

