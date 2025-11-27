Cyclone Ditwah: तमिलनाडु-आंध्र तट की ओर बढ़ रहा चक्रवात, कई राज्यों में 30 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने के संकेत तेज हो गए हैं. कारण, बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव गुरुवार को और संगठित होकर चक्रवात Ditwah में तब्दील हो गया. इस संभावित खतरनाक सिस्टम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्री-साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है. चक्रवात का रुख उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर है, जहां 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब रहने की चेतावनी दी गई है.

IMD के अनुसार, यह तूफान श्रीलंका के पॉटुविल के पास बना. यह स्थान बाट्टिकलोआ से लगभग 90 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व और चेन्नई से करीब 700 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व की दूरी पर स्थित है. वर्तमान अनुमान बताते हैं कि चक्रवात दित्वाह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 30 नवंबर की सुबह तक तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण आंध्र के तटों के करीब पहुंच जाएगा. हालाँकि, इसके सटीक लैंडफॉल की भविष्यवाणी अभी सिस्टम के आगे बढ़ने की गति और दिशा पर निर्भर करेगी.

इस बीच, कुछ दिन पहले सक्रिय रहा चक्रवात Senyar अब काफी कमजोर पड़ चुका है. मलक्का जलडमरूमध्य में बना इसका अवशेष गहरे दबाव से भी कमजोर होकर सिर्फ डिप्रेशन में बदल गया है और 18 किमी/घंटा की रफ़्तार से पूर्व की ओर बढ़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि Ditwah और कमजोर हो रहे Senyar दोनों के संयुक्त प्रभाव से दक्षिण भारतीय राज्यों में व्यापक और भारी बारिश की स्थिति बनेगी.

तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 से 30 नवंबर के बीच तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि कुछ जिलों में 28 और 29 नवंबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. दक्षिण आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक जोरदार बारिश की भविष्यवाणी की गई है, वहीं 30 नवंबर को इन इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा संभव है.

केरल और तेलंगाना के लिए भी अलर्ट

इसके अलावा केरल और माहे में 27 से 29 नवंबर के बीच भारी बारिश के आसार हैं, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बारिश हो सकती है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 29 नवंबर को तेज बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम कार्यालय ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह में बिजली गरजने के साथ तूफानी बारिश हो सकती है. अंडमान क्षेत्र में तो 27 से 29 नवंबर तक 30-50 किमी/घंटा की तेज़ हवाएँ चलने के संकेत मिले हैं.

सीएम स्टालिन ने की आपात बैठक

गुरुवार शाम, चक्रवात से उत्पन्न संभावित संकट को देखते हुए तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई. बैठक में तैयारी, राहत व बचाव योजनाओं और सरकारी विभागों के समन्वय की समीक्षा की गई. राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश जारी किया है.

इसी बीच, रिजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर ने तमिलनाडु के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तंजावुर, तिरुवारूर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुरै में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 24 घंटे में 20 सेमी से अधिक बारिश होने की आशंका है. वहीं चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, रानीपेट और चेंगलपट्टू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 11-20 सेमी तक की भारी बारिश की चेतावनी शामिल है. मौसम विभाग के मुताबिक यह अलर्ट 29 और 30 नवंबर के लिए लागू रहेगा.

