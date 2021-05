Corona Updates: लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम नए कोरोना केस, 24 घंटे में 3617 मरीजों की मौत

Coronavirus in India, Covid-19 Cases Today Updates: देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे-धीरे सुस्त पड़ती जा रही है. देश के ज्यादातर राज्यों में नए कोरोना मामलों में कमी आई है. हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर मौतों की संख्या में उतार चढ़ाव अभी जारी है. देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.73 लाख केस सामने आए हैं, जो लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम मामले हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,73,790 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3617 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. हालांकि, लगातार नए मामलों की तुलना में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है. बीते एक दिन में देश में 2.84 लाख से अधिक मरीज ठीक/डिस्चार्ज हुए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार (29 मई 2021) सुबह 8 बजे जारी किए गए कोरोना के आंकड़े....

पिछले 2 दिन में कोरोना संक्रमण की ऑल इंडिया रिपोर्ट के आकड़े महामारी के घटते प्रकोप का संकेत हैं. जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की सुनामी आई अब उन राज्यों में राहत की खबर आ रही है. देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोरोना मरीजों का ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है.

With 2,84,601 patients recovered during last 24 hours, total of 2,51,78,011 recoveries reported across the country so far. Recovery rate increases to 90.80%. Weekly positivity rate is currently at 9.84%, daily at 8.36%, less than 10% for 5 consecutive days: Union Health Ministry