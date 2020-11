Corona Update: दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार, 70 दिन में दोगुने हुए केस

भारत में कोरोना (Coronavirus) के 4 लाख 53 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं. जबकि कोविड-19 की चपेट में आकर देश में 1 लाख 36 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है. एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है तो वहीं, मध्य प्रदेश में कोविड (Covid-19) का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 136696 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है. जबकि 8802267 कोरोना मरीज इस महामारी से जंग जीत कर ठीक हुए हैं.

India continues to have one of the lowest deaths per million population globally (presently 99).



Focussed measures to ensure a low and manageable fatality rate have resulted in daily mortality figures of less than 500.